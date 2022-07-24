путін обіцяв Орбану "шматок України", – Фейгін

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан давно "замахінований" у різних схемах. Окрім грошей, путін обіцяв йому частину України в обмін на підтримку.

Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. На його думку, в обмін на досить явну підтримку путін був готовий віддати Угорщині Закарпаття. Саме так можна пояснити скандальні заяви Віктора Орбана.

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Україна вибрала свій шлях, росія цього не розуміє

За словами Фейгіна, росія постійно повторює, що Київ перетворили на так званий проєкт "антиросії". Вони сприймають Україну як наконечник "західного списа".

Окупанти не здатні зрозуміти, що люди просто хочуть, щоб росія від них нарешті відчепилася. А звинувачення у маріонетковості чи "ані ляглі под запад" – це чергова маячня.

Ой, підпали під Захід? Тільки Захід щось не займав території, не вбивав дітей в Бучі і допомагає грошима. Чому б тоді Україні не обрати союзником Захід? А кого обирати? Москву? Оцих всіх з мордами у вигляді дуп? – емоційно висловився Фейгін.

Правозахисник наголошує, що Україна не підпала під Захід, а просто вестернізувалася. Це – свідомий цивілізаційний вибір та послідовна позиція, за яку люди готові віддавати життя. І нічого тут росія не зможе зробити.

Фейгін про скандальні заяви Орбана та цивілізаційний вибір України: дивіться відео

Нагадаємо, угорська влада продовжує досить неоднозначно підігрувати росії. То міністр закордонних справ Петер Сіяртова попросив в лаврова додаткові 700 мільйонів кубометрів газу, то Віктор Орбан заявив, що санкції проти росії здатні вбити європейську економіку.