Бояться контрнаступу: навіщо росіяни створили фейк про "поранення" Залужного

Окупанти знову почали вигадувати брехню про Залужного, і цього разу заявили, що він начебто зник і "отримав поранення". Це виявилося неправдою, і фейк швидко спростував сам головнокомандувач.

Це вже не вперше російські пропагандисти намагаються поширити дезінформацію про Залужного – і на це є цілий ряд причин. Саме у ці дні, відразу ж після прориву РДК російського кордону, цей фейк мав би відвернути увагу окупантів від подій у Бєлгородській області.

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Фейк про зникнення і "поранення" Залужного

В російських ЗМІ та телеграм-каналах нещодавно з'явилася нова брехня про українського головнокомандувача – начебто його давно не бачили, і він зник. Згодом окупанти поширили ще один фейк – про те, що Валерій Залужний отримав поранення.

Та невдовзі після перших публікацій окупантів полковник Генштабу ЗСУ Анатолій Штефан опублікував відео разом із Залужним.

Щиро дякую усім українцям! Разом обов'язково переможемо! І не тільки сьогодні – завжди. Дякую всім,

– повідомив головнокомандувач.

Навіщо росіяни поширюють брехню

Продукуванням все нових фейків про українського головнокомандувача російські пропагандисти намагаються досягти відразу декількох цілей. Окрім прикриття феєричного провалу на Бєлгородщині, росіяни хочуть знизити бойовий дух українських військових, що захищають Бахмут.

Ситуація у місті залишається вкрай напруженою, і росіяни намагаються посіяти паніку серед ЗСУ. Втім, українська армія – це система, що працюватиме навіть у випадку, якщо з головнокомандувачем щось трапиться.

Це типова інформаційна технологія спрямована на деморалізацію нашого війська. По часу дії вона дуже коротка – від декількох годин до одного дня. Бо інформацію легко перевірити,

– прокоментувала російський фейк Ганна Маляр, заступниця міністра оборони.

Наступна причина поширення недолугих фейків – загальний страх перед українським контрнаступом. З кожним днем поразка Росії у війні стає все більш очевидною, окупанти не можуть втримати перевагу на жодному з напрямків, тому і запускають ІПСО, щоб хоч так підтримати в росіянах віру в "велику Росію".

Окрім того, окупанти не полишають надії вкинути дезінформацію про розбрат між Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним. Подібні фейки вже з'являлися раніше. За версією кремлівських пропагандистів, причиною конфлікту між ними стала "некомпетентність та зрада" і "поразка українського війська за два роки правління Зеленського".

Як росіяни брешуть про війну в Україні