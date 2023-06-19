Працює і тішиться від уваги пропагандистів, – у ГУР розповіли про стан здоров'я Буданова

Нещодавно російська пропаганда видала черговий фейк про смерть керівника ГУР Кирила Буданова. Вони заявили буцімто начальник розвідки помер від численних поранень.

Цю маячню росіян прокоментував представник ГУР МО Андрій Юсов. За його словами, Буданов продовжує працювати на перемогу України.

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Як начальник ГУР відреагував на свою "смерть"

Сьогодні зранку був в кабінеті. Кабінет цілий, все чудово, командир працює, планує, приймає доповіді і займається тим, щоб викривати та руйнувати плани ворога,

– розповів Юсов.

Представник розвідки додав, що Буданов тішиться від такої уваги російської пропаганди і нових фейків, які вже стають кількаповерховими. Також Юсов розповів, яка реакція була в Буданова, коли він побачив новину про свою "смерть".

"Ну ви ж пам'ятаєте фірмовий сміх Буданова? Ну воно приблизно так і сталося", – підмітив Юсов.

Фейки пропаганди про загибель українського керівництва