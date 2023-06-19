Працює і тішиться від уваги пропагандистів, – у ГУР розповіли про стан здоров'я Буданова
Джерело:"Чорна лампа"
Нещодавно російська пропаганда видала черговий фейк про смерть керівника ГУР Кирила Буданова. Вони заявили буцімто начальник розвідки помер від численних поранень.
Цю маячню росіян прокоментував представник ГУР МО Андрій Юсов. За його словами, Буданов продовжує працювати на перемогу України.
Дивіться також Окупанти почали плодити фейки про смерть Буданова: у розвідці посміялись
Як начальник ГУР відреагував на свою "смерть"
Сьогодні зранку був в кабінеті. Кабінет цілий, все чудово, командир працює, планує, приймає доповіді і займається тим, щоб викривати та руйнувати плани ворога,
– розповів Юсов.
Представник розвідки додав, що Буданов тішиться від такої уваги російської пропаганди і нових фейків, які вже стають кількаповерховими. Також Юсов розповів, яка реакція була в Буданова, коли він побачив новину про свою "смерть".
"Ну ви ж пам'ятаєте фірмовий сміх Буданова? Ну воно приблизно так і сталося", – підмітив Юсов.
Фейки пропаганди про загибель українського керівництва
- Не так давно російські пропагандисти стверджували начебто окупанти ліквідували головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Потім ті ж пропагандисти волали про те, що генерал буцімто у важкому стані і потребує "трепанації черепа".
- Однак фейк з тріском провалився – Валерій Залужний живий та здоровий і продовжує свою роботу. Варто відзначити, що росіяни у своїх ЗМІ вже "ліквідовували" командувача сил ТРО Ігора Танцюру та Сухопутних військ Олександра Сирського.
- Після цього російські ЗМІ вирішили "поховати" Кирила Буданова, запустивши відповідну інформаційну кампанію, у якій спершу стверджували, що головний український розвідник зараз буцімто в комі і його відправили на лікування до Німеччини. Такі фейки тільки розсмішили представників ГУР МО.
- Ба більше, пропагандисти вирішили робити вкиди з посиланням на німецькі ЗМІ про те, що керівник ГУР МО зараз на лікуванні в Берліні, однак ті ж видання кажуть, що повідомлення росіян є вигадкою. У хід росіяни навіть випустили "важку артилерію" – ексдепутата-зрадника Іллю Киву, який вже заявив, що Буданов буцімто помер і цей факт приховують.