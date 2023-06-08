Ефективно погіршує життя росіян: Подоляк пояснив, куди "зник" Буданов

У Росії невтомно продукують фейки про військово-політичне керівництво України. Цього разу "під прицілом" був керівник ГУР МОУ Кирило Буданов.

Будь-яка інформація Росії про Україну – це з майже стовідсотковою ймовірністю фейк. Тому її аж ніяк не потрібно споживати та впускати в український інфопростір. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

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"У росіян немає інсайдів"

У російських телеграм-каналах почали поширювати фейк про "смерть" начальника ГУР МОУ Кирила Буданова. Писали про те, що, мовляв, він загинув внаслідок ракетного обстрілу. Звісно ж, це. як і будь-яка інша заява росіян, чергова брехня.

Не "їжте" інформацію з Росії. З Будановим, так само як з Залужним, все в нормі. Люди працюють, щоденно спілкуються в рамках засідань з Президентом. Через день беруть участь безпосередньо в Ставках,

– запевнив Михайло Подоляк.

Кирило Буданов вкрай ефективно особисто модерує ті чи інші операції, які сьогодні жахають Росію. Росіяни дратуються через те, що нічого не можуть зробити з людьми, які завдають їм непоправних втрат. Мовиться і про Буданова, і про Залужного.

"Вони думають, що в сучасному інформаційному світі можна вкидати якісь дикі фейки і на них має хтось реагувати. Тому з саркастичною іронією ставимось до всього, що говорять росіяни", – зазначив Подоляк.

Радник голови ОП закликав не реагувати та не завертати уваги на вкиди росіян. Не варто думати, що в Росії є якась інсайдна інформація. Це зовсім не так.

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