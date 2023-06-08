Ефективно погіршує життя росіян: Подоляк пояснив, куди "зник" Буданов
У Росії невтомно продукують фейки про військово-політичне керівництво України. Цього разу "під прицілом" був керівник ГУР МОУ Кирило Буданов.
Будь-яка інформація Росії про Україну – це з майже стовідсотковою ймовірністю фейк. Тому її аж ніяк не потрібно споживати та впускати в український інфопростір. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк.
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"У росіян немає інсайдів"
У російських телеграм-каналах почали поширювати фейк про "смерть" начальника ГУР МОУ Кирила Буданова. Писали про те, що, мовляв, він загинув внаслідок ракетного обстрілу. Звісно ж, це. як і будь-яка інша заява росіян, чергова брехня.
Не "їжте" інформацію з Росії. З Будановим, так само як з Залужним, все в нормі. Люди працюють, щоденно спілкуються в рамках засідань з Президентом. Через день беруть участь безпосередньо в Ставках,
– запевнив Михайло Подоляк.
Кирило Буданов вкрай ефективно особисто модерує ті чи інші операції, які сьогодні жахають Росію. Росіяни дратуються через те, що нічого не можуть зробити з людьми, які завдають їм непоправних втрат. Мовиться і про Буданова, і про Залужного.
"Вони думають, що в сучасному інформаційному світі можна вкидати якісь дикі фейки і на них має хтось реагувати. Тому з саркастичною іронією ставимось до всього, що говорять росіяни", – зазначив Подоляк.
Радник голови ОП закликав не реагувати та не завертати уваги на вкиди росіян. Не варто думати, що в Росії є якась інсайдна інформація. Це зовсім не так.
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Фейки Росії про загибель українців: що відомо
- Ватажок ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин 2 травня поширив інформацію, що командувач Сил ТрО Ігор Танцюра буцімто загинув під Бахмутом. Речник Сил ТрО одразу ж спростував фейк.
- В середині травня пропагандисти запустили черговий вкид про нібито зникнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Втім незадовго після розповсюдження фейку інформацію спростувала заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона запевнила, що жодних проблем зі здоров'ям чи поранень у головкома немає. Та й не зникав він нікуди – Маляр тоді спілкувалась з ним.
- Не вигадавши нічого цікавішого, уже в червні росіяни почали повідомляти про начебто загибель Кирила Буданова. Ганна Маляр прокоментувала, що подібні вкиди лише ще більше дискредитують російську "журналістику".