Бахмут – це Україна: до якого безглуздого фейку вдалися окупанти через тотальну зневіру
Джерело:Ганна Маляр
Російським загарбникам тільки й залишається розповсюджувати фейки, пов’язані з Бахмутом. Вони навіть оприлюднили методичку, яку нібито видали українським журналістам.
Цього разу окупанти вигадали, що нашим журналістам нібито видали брошуру, в якій розписали, що заборонено робити та які моменти можна висвітлювати. Однак це все – нова пропаганда Кремля.
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Кумедний фейк ворога
У методичці йдеться, що українським журналістам нібито заборонили:
- Згадувати про втрати ЗСУ на Бахмутському напрямку,
- Посилатися на застарілий стан озброєння ЗСУ,
- Згадувати про кількість російськомовного населення Донеччини,
- Позитивно висвітлювати про супротивника.
Смішний новий фейк росіян / фото Ганни Маляр
У Міноборони спростували фейк
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр назвала фейк росіян "смішним". Також вона розкрила секрети роботи щодо публічної позиції по Бахмуту.
Ми публічно транслюємо нашу офіційну позицію. І не треба папірцями передавати – вона публічна,
– наголосила Маляр.
Окрім цього, у нас є щодня публічна позиція щодо поточних подій президента у вечірніх зверненнях, а також позиція Міноборони і Генштабу.
"І наші пресофіцери, спікери, яких ви вже всі добре знаєте – Ігнат, Череватий, Гуменюк, Юсов, Дмитрашківський – також щодня повідомляють офіційну позицію", – додала заступниця міністра оборони.
До того ж очільник Офісу Президента Андрій Єрмак підкреслив, що Бахмут – це Україна. Він закликав спокійно реагувати на фейки пропагандистів.
Спокійно реагуйте на фейки тих, хто вигадує "пабєду", якої в реальності нема,
– наголосив Єрмак.
Інші фейки росіян
- Нещодавно ворожі інформаційні ЗМІ поширювали ролик, на якому наш військовий буцімто погано поводився з жінкою, "бо та говорить російською". Однак згодом один зі "Z-каналів" констатував, що це – фейк.
- Також днями у мережі поширили фейкове відео, де нібито український воїн скаржиться на командування. У Центрі стратегічних комунікацій назвали це брехнею та новою інформаційно-психологічною операцією ворога.