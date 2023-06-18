Навіщо росіяни запустили фейк про ліквідацію Буданова: оперативне зведення від Романа Світана
У російських ЗМІ зʼявилася інформація, що нібито керівник ГУР Кирило Буданов ліквідований. Спочатку вони казали, що його поранили та вивезли до Польщі, потім до Німеччини, а тепер заявляють нібито ліквідували.
Відповідну інформацію у своєму щоденному оперативному зведенні на 24 Каналі прокоментував військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.
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Російський фейк про Буданова
За словами військового експерта, цей фейк розрахований на внутрішнього споживача, тобто для росіян, аби не говорити, що відбувається в Криму. А там у них, щось вибухає та вимикається світло.
Буданов – це розвідка, а це ж тихо зайти, виконати свою справу та тихо піти. Наприклад, зараз Буданов може десь на підводному човні спливти в центрі Криму й передати привіт,
– припустив Роман Світан.
"Або, можливо, він зараз десь сидить з Подоляком та пʼє каву в Ялті. Вони (росіяни – 24 Канал) ж цього не знають й все проконтролювати не можуть", – додав Світан.
Він зазначив, що повернення Буданова для росіян буде катастрофою. Проте вони швидко забувають й перемикають увагу на щось інше. До того вони цілий місяць ховали Залужного, а тепер починають ховати Буданова. Ще через місяць почнуть когось іншого ховати.
Російські втрати
Роман Світан пояснив, що наразі стратегічні резерви росіян розташовані на дальностях під 100 кілометрів. Це в районі того ж Мелітополя, Бердянська, Маріуполя.
Де розташовані російські резерви / Скриншот з відео
Військовий експерт зазначив, що зараз атаками по лінії фронту треба змусити росіян підтягнути ці резерви хоча б до 3 лінії оборони. Поки ЗСУ перемелюють ворога, немає сенсу виконувати якийсь прорив.
"Ми однозначно змусимо їх використовувати стратегічні резерви, щоб на оперативному просторі, за лінією оборони у них вже нічого не було. От тоді вже потрібно йти на прорив", – додав Світан.
Дивіться повне відео з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу:
Мобілізація в Росії
Росіянам нема сенсу посилювати мобілізацію, адже їх немає чим спорядити. Який тоді сенс з тих неготових окупантів.
У них ще досі близько 100 тисяч "бовтається", адже їх немає у що одягнути, взути й що дати в руки. Саме тому я не думаю, що буде оголошена загальна мобілізація,
– наголосив військовий експерт.
Він додав, що з військової точки зору росіяни хіба можуть оголосити воєнний стан в 5 прикордонних областях – Брянській, Курській, Бєлгородській, Воронезькій й Ростовській. Саме там вони можуть оголосити й мобілізацію.
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