Росіяни поширюють фейки щодо Херсона: Хлань назвав найпоширеніші

З 2 березня по 11 листопада 2022 року Херсон перебував під російською окупацією. Після того, як ганебні байки про "Росія тут назавжди" розсипалися об скелю оборони Збройних Сил України, тепер Росія дістає свою традиційну, але вже іржаву зброю – фейки та залякування.

Частина Херсонщини досі залишається окупованою, там росіяни намагаються тиснути на свідомість людей, залякувати і періодично продукують ІПСО. Про це 24 Каналу повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

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Найбільше окупанти марять повторним приєднанням Херсону, з якого ганебно втікали.

Державний зрадник та колаборант, колишній голова окупаційної адміністрації Херсона Владімір Сальдо зараз розходиться заявами, що росіяни незабаром "знову приєднають" обласний центр Херсон. Мовляв, знову "визволять" місто, але не уточнюють, що за цим стоїть повне руйнування за російською варварською традицією.

Владімір Сальдо був міським головою Херсона три каденції поспіль, з 2022 по 2012 рік. Входив до проросійської партії ОПЗЖ. Сприяв окупаційній владі під час захоплення Херсонської області. У 2022 році отримав російське громадянство від тимчасової окупаційної влади Херсона. Саме він був ініціатором вивезення тварин із Херсонського зоопарку на територію окупованого Криму. З 2022 року перебуває під санкціями Євросоюзу, США та інших країн.

Зв'язок з Україною суворо карається

Як повідомив Хлань, люди на тимчасово окупованій частині Лівобережжя завдяки інтернет-мережі мають можливість дізнаватися правдиві новини з українських джерел. Херсонці використовують VPN-сервіси і долучаються до українського інформаційного простору.

З окупованою частиною регіону є зв'язок, однак він можливий або через російські мобільні номери, адже українські оператори там не працюють, або через інтернет-зв’язок.

Люди в очікуванні визволення, люди живуть цією надією, хоча з кожним днем перебувати там стає все важче і важче. Хоча віра у визволення, віра у наші Збройні Сили доволі міцна і продовжує міцніти,

– зауважив депутат Херсонської облради.

На окупованих територіях українці після зв'язку завжди обов'язково видаляють повідомлення, дзвінки.

Окупанти постійно тиснуть, періодично проводять обшуки, особливо на своїх так званих блокпостах, зокрема і мобільних. Їх розгортають в різних місцях, іноді перекриваючи певні населені пункти і перевіряють абсолютно все. Особливо детально перевіряється куди люди телефонують, з ким зв'язуються, які інтернет-ресурси переглядають. Адже за зв'язок з українською територією місцевих можуть затримувати і відправляти до катівень.

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