"Прокололися" з фото: у Росії поширили новий фейк про відрізані пальці російського полоненого

Росіяни продовжують активно "сіяти" фейки. Так, пропагандисти опублікували з соцмереж історію російського окупанта, якому в Україні нібито відрізали пальці.

Проте, звісно ж, ніхто з ворожих пропагандистів не збирався перевіряти факти. Тому одразу поширили фейк, опублікувавши фото руки російського військового, якому нібито ампутували пальці в українському полоні, інформує 24 Канал.

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Новий фейк від росіян

Фотографію руки російського військового Олексія Мотуза, якому нібито відрізали пальці в українському полоні, насправді зробили закарпатські лікарі, коли оперували 16-річного юнака, який травмувався під час роботи на циркуляній пилці.

Фото руки з відрізаними пальцями нібито російського військового Алєксєя Мотуза в українському полоні опубліковані в січні 2022 року Закарпатською обласною лікарнею. Це рука 16-річного українського хлопця, який під час роботи з циркуляркою відрізав собі п'ять пальців,

– йдеться у повідомленні росмедіа.

Історія стосувалася росіянки Татьяни Мотуз та її 44-річного сина Алєксєя, який добровільно брав участь у вторгненні в Україну. Раніше Татьяна розповіла росмедіа, що у ніч із 8 на 9 січня 2024 року його співмешканці написали невідомі з українського номера. Від жінки вимагали вислати інтимні світлини. А потім фото, як стверджувалося, руки Мотуза без пальців, простріленої ноги, а також тіла після передбачуваного вбивства, невідомі надіслали його матері та цивільній дружині.

Цей випадок набув широкого розголосу в російських медіа, при цьому ніхто з них навіть не поговорив із родичами Мотуза.

За даними журналістів, як мінімум одне фото з публікації – точно неправдиве. Оскільки було зроблене ще в січні 2022 року і опубліковане в українському виданні Depo.ua із заголовком "Закарпатські лікарі пришивали хлопцеві відрізані пальці".

Останні тези російської пропаганди

У Росії несподівано почали говорити про важку ситуаціях на фронтах в Україні. Так, в країні-агресорці дещо змінили пропагандистські наративи.

Якщо раніше, наприклад, Владімір Соловйов розповідав, що війна притаманна росіянам, то зараз він менш оптимістичних поглядів. Мовляв, воювати хочуть "тільки англосакси".

Крім того, тепер російські пропагандисти транслюють повідомлення, що Україні вистачить снарядів, європейське виробництво підлаштується під потреби війни, а США врешті-решт все одно допомагатимуть Києву.