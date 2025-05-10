Путін створив фейкову тишу для параду 9 травня, – Зеленський про "перемир’я"
- Зеленський заявив, що так зване "перемир’я" на 9 травня є ілюзією, оскільки атаки Росії на фронті та прикордонні громади тривають.
- Президент підкреслив важливість міжнародного тиску на Росію та закликав до посилення санкцій, особливо у співпраці зі США.
Володимир Зеленський заявив, що так зване "перемир’я" на 9 травня – лише ілюзія, створена Путіним для параду. Атаки Росії на фронті та прикордонні громади тривають, попри показову тишу в повітрі.
Про це президент України розповів під час засідання лідерів країн коаліції охочих, передає 24 Канал.
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Зеленський про "тишу" на парад Путіна
Попри відсутність повітряних тривог у День перемоги в Росії, на фронті тривали атаки.
Путін створив фейкову тишу для параду. Чому фейкову? Бо російські штурми не припинилися. Ворог продовжує атакувати наші позиції та прикордонні громади, застосовує авіабомби,
– наголосив Зеленський.
Президент зазначив, що відсутність повітряних тривог доводить: коли Москва хоче не вбивати – вона може це зробити. І саме це ще раз підкреслює важливість міжнародного тиску.
Наша задача – змусити Москву зупинитися. Для цього потрібні єдність і міцний, постійний тиск на Росію. Такий тиск, щоб мир став для них єдиним варіантом,
– підкреслив Зеленський.
Санкції посилюються – і це має продовжуватись
Санкції мають бити по ядру цієї війни. Зараз нам потрібна особливо тісна координація з Вашингтоном,
– резюмував президент.
Глава держави подякував за ті санкції, які вже діють, і закликав посилювати їх далі. Особливо — у співпраці зі США.