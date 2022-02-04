Фейкове відео для нападу на Україну: Кремль відреагував на заяви США

Кремль відреагував на інформацію розвідки США про підготовку Росією фейкового відео для нападу на Україну. У традиційній манері Москва називає це "маячнею".

Кремль говорить, що це нібито "абсурд". Таку заяву зробив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

До теми Держдеп США підтвердив: Росія готувала фейкове відео як привід для нападу на Україну

Ну я не знаю. Ця абсурдність, по-моєму, такого роду вигадок – а їх з кожним днем ​​стає все більше – очевидна,

– переконує Лавров.

Зауважимо, раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков у відповідь теж реагував на інформацію. Він запевняв, що "раніше схоже також озвучували", але нічого подібного не ставалося.

Фейкове відео як привід для нападу

Американські ЗМІ повідомили, що Росія нібито планує зімітувати напад українських військових, аби отримати привід для вторгнення в Україну. Москва начебто хотіла поширити фейкове відео з жертвами серед цивільного населення.

Речник Держдепу США Нед Прайс підтвердив, що така інформація дійсно є. В адміністрації президента США уточнили, що не знають точно, чи збиралась Росія діяти саме так, але цей варіант теж розглядають.

Росія може готувати провокації

Ще 14 січня у Білому домі попередили, що Росія може готувати спецоперацію на Сході Україні під "фальшивим прапором". Таким чином начебто агресор хоче звинуватити Київ і вдертися у сусідню державу.

Щоправда, тоді Лавров став говорити, мовляв, це "повна дезінформація".

До теми – Залужний оцінив загрозу нового нападу Росії на Україну:

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля й захищати нашу землю. А міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.