Перший етап інформаційної війни росії повністю провалився, – Міський

Десь за місяць до повномасштабного вторгнення "Детектор медіа" зафіксував понад 100 нових та анонімних телеграм-каналів, які були створені із дуже великою прив'язкою до місцевості. Це свідчить про те, що російська пропаганда готувалась до психологічного впливу на населення заздалегідь.

Про це 24 каналу розповів програмний директор "Детектор медіа" та експерт з питань адвокації та медіа Вадим Міський. Він також зазначив, що з'явилось чимало сторінок на кшталт "Підслухано у Харкові" – це такий собі телеграм-канал, у якому чутки розповсюджуються швидше, аніж правдива інформація.

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"В основному через такі ненадійні канали здійснюється великий вплив на свідомість громадян, аби деморалізувати суспільство, посіяти паніку та змусити вас сумніватись у правдивості тої чи іншої вже реальної інформації", – зазначає фахівець.

Російська пропаганда готувалась заздалегідь

За його словами, таких каналів у Telegram було створено по всій території України дуже багато – Харків, Дніпро, Одеса, Київ. Та й майже у кожному маленькому місті був такий.

Вже зараз ці канали просувають наративи "побєдобєсія" і "русского міра". Безумовно, російська пропаганда готувалась до такого "сірого" впливу ще дуже давно. Але, на щастя, у тих умовах, де Україна контролює територію і де перебуває українська армія – на цих територіях такі речі не приживаються,

– зазначає Вадим Міський.

Російські методи впливу все ж не для нашої країни, бо люди не довіряють такій відвертій брехні і не почали чекати на окупантів із хлібом-сіллю, каже фахівець із "Детектор медіа".

"У жодному місті України нема тієї реакції, яку очікували росіяни – навіть на Донбасі чи на Півдні. Тому доволі впевнено можна сказати, що перший етап інформаційної війни, яку веде проти нас росія, вони програли", – резюмує Міський.

росія вже давно використовує фейки у пропаганді

Радник глави Офісу Президента Сергій Лещенко назвав основні фейки Кремля останнім часом:

у Сєвєродонецьку Україна планувала збудувати військову базу НАТО. Це нереально, бо наша держава навіть не є державою-членом чи кандидатом до Альянсу;

Польща хоче "розчленувати" Україну. Про це росія заявила, щоб "пояснити" свої загарбницькі дії. Насправді Польща не хоче розділити Україну.

Детально про підготовку російської машини пропаганди до війни – дивіться відео