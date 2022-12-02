У Тернополі та Вінниці шукають вибухівку на вокзалах: людей евакуювали

У Вінниці та Тернополі 2 грудня повідомили про ймовірне замінування будівель. Людей довелось евакуювати.

Про це інформує 24 канал. Наразі ймовірне замінування перевіряють правоохоронці.

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У Вінниці та Тернополі повідомили про "замінування"

2 грудня надійшла інформація про замінування Центрального автовокзалу у Вінниці. Речниця обласної Нацполіції Заріна Маєвська повідомила, що нині на місці працюють фахівці.

Повідомлення про ймовірне замінування перевіряють. Якщо воно підтвердиться, то ми надамо офіційну інформацію,

– заявила вона.

Міський голова Тернополя Сергій Надал також повідомив, що надійшла інформація про ймовірне замінування будівель автовокзалу на вулиці Торговиця, приміського автовокзалу на вулиці Білогірська та ТРЦ "Подоляни" на Текстильній.

"Прошу вас не підходити до будівель та бути обережними!" – наголосив мер.

Згодом очільник Тернопільської ОВА Володимир Труш повідомив, що інформація про ймовірне замінування будівель не підтвердилась.

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