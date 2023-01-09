У фейкову "помсту" росіян за Макіївку не вірять навіть їхні ж пропагандисти, – ISW

Росіяни починають розуміти, що їхнє міноборони цинічно бреше їм і про нібито перемоги на фронті, і про "відплату" за удар по Макіївці. У фейкову "операцію відплати" міноборони Росії у Краматорську не вірять навіть самі пропагандисти.

Про це кажуть фахівці американського Інституту вивчення війни. Там наголошують, що військові блогери Росії просто лютують через брехню.

Важливо Росія заявила про "помсту за Макіївку": у "втрати" ЗСУ не вірять навіть росіяни

Дослідники пишуть, що спроби міністерства оборони Росії заявити, що російські війська відповіли на удар українських військ 31 грудня по російських позиціях у Макіївці, викликають подальше невдоволення в російському інформаційному просторі.

. Напередодні міноборони Росії оголосило, що російські війська провели "операцію відплати" українським силам за удар 31 грудня по Макіївці, де загинуло до 400 мобілізованих солдатів. За словами представників міноборони РФ, у відповідь росіяни вдарили по Краматорську, де "загинуло" понад 600 українських військовослужбовців.

Це твердження є неправдивим, адже фінський репортер відвідав місце удару в Краматорську 8 січня і зазначив, що росіяни завдали удар по порожній школі.

Як росіяни реагують на брехню

Кілька російських військових блогерів негативно відреагували на заяву російського міністерства оборони, вказуючи на те, що російське воно часто представляє неправдиві заяви.

Пропагандисти розкритикували російське військове керівництво за те, що воно сфабрикувало історію, щоб "помститися" за удар по Макіївці, замість того, щоб покласти на себе відповідальність за втрати,

– зазначають аналітики.

На початку масованої кампанії ударів по критично важливій інфраструктурі України в жовтні 2022 року міноборони Росії використало аналогічне формулювання "відплати" проти ударів по мосту через Керченську протоку та іншу російську інфраструктуру.

Що відомо про атаку ЗСУ по окупантах в Макіївці