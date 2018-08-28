"ФФУ любить корупцію, а не футбол": ультрас "Динамо" розвернули банер на матчі Ліги чемпіонів
На секторі ультрас "Динамо" під час першого тайму матчу з "Аяксом" можна було помітити специфічний банер. У ньому київські фани знову звертаються до ФФУ, натякаючи на зв'язок організації з корупцією.
Примітно, що ультрас "Динамо" не в перший раз звертаються до громадськості за допомогою подібних банерів, пише SportArena.
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Раніше вони кілька разів приходили на стадіон з плакатами, в яких висловлювали підтримку активістці Каті Гандзюк, а також виступали проти "поліцейського свавілля".
Нагадаємо, що в Києві сталася масова бійка між уболівальниками київського і амстердамського клубів.
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Джерело: 24 Канал
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