"ФФУ любить корупцію, а не футбол": ультрас "Динамо" розвернули банер на матчі Ліги чемпіонів

На секторі ультрас "Динамо" під час першого тайму матчу з "Аяксом" можна було помітити специфічний банер. У ньому київські фани знову звертаються до ФФУ, натякаючи на зв'язок організації з корупцією.

Примітно, що ультрас "Динамо" не в перший раз звертаються до громадськості за допомогою подібних банерів, пише SportArena.

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Раніше вони кілька разів приходили на стадіон з плакатами, в яких висловлювали підтримку активістці Каті Гандзюк, а також виступали проти "поліцейського свавілля".

Нагадаємо, що в Києві сталася масова бійка між уболівальниками київського і амстердамського клубів.

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