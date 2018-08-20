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ФФУ перенесла матч "Металург" – "Дніпро-1" в Кубку України

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Кубок України з футболу
Кубок України з футболу / ФФУ

Федерація футболу України оголосила про перенесення і скасування двох матчів 2-го попереднього раунду Кубка України.

Так, через зняття зі змагань харківської "Кобри" матч другого попереднього етапу Кубку України "Суми" – "Кобра" не відбудеться.

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Також на 19 вересня перенесено поєдинок "Металург" – "Дніпро-1". Таке рішення було прийнято, щоб поберегти газон "Славутич-Арени" перед матчем кваліфікації Ліги Європи "Зоря" – "РБ Лейпциг", який відбудеться 23 серпня.

Всі інші матчі 2-го попереднього раунду Кубка будуть зіграні 22 серпня, як і планувалося.

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Теги: Новини спорту Футбол
Джерело: 24 Канал
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