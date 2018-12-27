ФФУ жорстко покарала "Волинь" за борги

Федерація футболу України вирішила зняти шість очок з луцької "Волині", який виступає у Першій лізі.

Приводом став лист, отриманий від ФІФА, в якому повідомляється про борги по трансферу перед сербським "Вадом" за центрбека Івана Рогача, пише Sport Arena.

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Рогач виступав за "Волинь" з 2014 по 2015 рік. У лютому він покинув "хрестоносців", перейшовши на правах вільного агента у "Войводину". Наразі захисник є гравцем сербської "Інджії".

Відзначимо, що на зимову перерву "Волинь" пішла на 5-му місці в турнірній таблиці Першої ліги, маючи в активі 30 очок. Після зняття шести очок лучани перемістяться на 6-й рядок.

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