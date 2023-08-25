Фіктивне зарахування на військову службу для "обраних": в Івано-Франківську спалахнув скандал

У ДБР заявили про викриття схеми фіктивного зарахування на військову службу. Мовиться про родичів очільників міста, а також – футболістів місцевого професійного клубу

У ДБР розповіли про викриття в Івано-Франківську цілої схеми. Мовиться про фіктивне зарахування на військову службу до підрозділів охорони Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Такий "квиток про недоторканість" отримували родичі місцевого керівництва та навіть футболісти з клубу Прикарпаття.

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Особи деяких керівників складу територіальних центрів комплектування, а також соціальної підтримки вже встановили.

"Новобранці" отримували можливість фактично не проходити військову службу та отримувати від держави грошове та матеріальне забезпечення. Деякі з них спокійно брали участь у матчах в складі футбольного клубу з Прикарпаття,

– мовиться у повідомленні.

У межах справи вже провели 30 обшуків. Наразі триває розслідування.

Що кажуть у футбольному клубі "Прикарпаття"

У футбольному клубі "Прикарпаття" заявили, що навесні 2022 року 14 гравців і тренери команди вступили до лав ЗСУ.

"3 того часу частина була демобілізована і припинила співпрацю з клубом. Частина далі проходить службу і бере участь в житті команди "Прикарпаття-ЗСУ", – наголосила пресслужба.

Там додали, що чекають об'єктивного розслідування