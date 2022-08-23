Жодних військових цілей, – Філатов розповів, куди окупанти влучили в Дніпрі

росіяни ракетою вдарили 23 серпня по вулиці Томській у Дніпрі. Окупанти пошкодили будинки мирних людей.

Про це розповів мер Дніпра Борис Філатов. Він зазначив, що це був спеціальна спроба вбити українців.

До теми Від будинку нічого не лишилося: з'явилися фото наслідків російського удару по Дніпру

"Жодних військових цілей, нічого такого особливого. Просто селище. Просто приватні будинки звичайних людей", – наголосив Філатов.

"Можете знищити пам'ятник Пушкіну"

За словами мера, у Дніпрі ліквідовують все, що пов'язано з Росією. Зокрема, перейменовують вулиці.

Наступного разу, упирі, можете знищити пам'ятники Пушкіну і Ломоносову. Щоб вас тут у Дніпрі ще більше любили. На кожній сесії міськради ми перейменовуємо десятки російських топонімів, щоб вашим поганим духом у нас у Дніпрі навіть не пахло,

– написав Філатов.

Ситуація в Дніпропетровській області

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук розповів, що окупанти атакували Криворізький район. Зокрема, з "Ураганів" обстріляли село Мар'янське. На жаль, росіяни поранили 60-річного чоловіка. Наразі він перебуває в лікарні.

Після обстрілів у Мар'янському пожежа виникла на низці житлових будинків та господарчих спорудах, загорілася суха трава. Рятувальникам вдалось ліквідувати пожежі.

Зауважте Вдарили з "Ураганів": окупанти вбили 45-річну жінку на Дніпропетровщині, її чоловік – у лікарні

Від обстрілів двічі за останню добу страждав Нікополь. росіяни гатили зі ствольної артилерії та "Градів". Також вороги застосували 3 дрони-камікадзе.

У Нікополі пожежі охопили приватний сектор. Є пошкоджені житлові будинки, газопровід, водноспортивний комплекс

"Із хороших новин: наші військові знищили 3 російських безпілотні розвідники", – написав Лукашук.

Зверніть увагу – росіяни обстрілюють окупований Енергодар на Запоріжжі: дивіться відео