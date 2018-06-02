Фільм жахів про секс-ґвалтівника: про Вайнштайна знімуть кінострічку

Голлівудський режисер Брайан де Пальма заявив, що пише сценарій "фільму жахів" на основі скандалу із Гарві Вайнштайном.

Пальма, який екранізував роман Стівена Кінга "Керрі" та кримінальний фільм "Обличчя зі шрамом" у 1970-х і 80-х роках, розповів що майбутній сценарій буде близьким до реальних подій. Про це повідомляє BBC Україна.

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Хвиля обурення довкола ситуації із Вайнштайном, якого звинувачують у сексуальному насильстві над двома жінками, породила рух #MeToo, який привертає увагу до поширення секс-насильства і домагань.

Продюсер розповів, що на власному досвіді чув багато історій від людей, які мають стосунок до цього скандалу.

На його думку, між режисером і актором повинна бути довіра, а її втрата на будь-якому рівні лише через похіть чи жадібність "є найгіршим, що може бути".

Але це фільм жахів із секс-гвалтівником і історія відбудеться у кіноіндустрії,

– зазначив продюсер західним ЗМІ.

Крім того, де Пальма наголосив, що рух #MeToo кардинально змінює теми фільмів та процес їх виробництва.

"Буде цікаво побачити, коли жінки почнуть контролювати, з естетичної точки зору, як все має відбуватися", – заявив продюсер.

Нагадаємо, голлівудський кіноактор Бред Пітт візьметься за зйомки документальної кінострічки про історію сексуальних домагань та згвалтувань скандальним продюсером Гарві Вайнштейном.



Над художнім фільмом працюватимуть компанії "Annapurna Pictures" і "Plan B Entertainment ", заснована Бредом Піттом. Ці компанії придбали права на екранізацію у журналістів Джоді Кантроу і Меган Тейх, які є авторами скандального розслідування про Вайнштейна у виданні The New York Times.