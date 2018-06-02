15:35
2 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
26°C 9°C
  • неділя
    25°C 18°C
  • понеділок
    27°C 15°C
  • вівторок
    27°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Секретна коробка для Кім Чен Ина. Молитва до Путіна
Вєсті Кремля
23:36, 1 червня
Вєсті.UA. Молитви Порошенка. Фройдівська обмовка Кличка
Вєсті.UA
23:16, 1 червня
Куди
ЦРУ
09:14, 1 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Студентська сесія
Згадати все
00:27, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Фільм жахів про секс-ґвалтівника: про Вайнштайна знімуть кінострічку

139 Читать новость на русском
Про Вайнштайна знімуть фільм жахів
Про Вайнштайна знімуть фільм жахів / GettyImages

Голлівудський режисер Брайан де Пальма заявив, що пише сценарій "фільму жахів" на основі скандалу із Гарві Вайнштайном.

Пальма, який екранізував роман Стівена Кінга "Керрі" та кримінальний фільм "Обличчя зі шрамом" у 1970-х і 80-х роках, розповів що майбутній сценарій буде близьким до реальних подій. Про це повідомляє BBC Україна.

Читайте також: Стало відомо, коли судитимуть скандального Гарві Вайнштейна

Хвиля обурення довкола ситуації із Вайнштайном, якого звинувачують у сексуальному насильстві над двома жінками, породила рух #MeToo, який привертає увагу до поширення секс-насильства і домагань.

Продюсер розповів, що на власному досвіді чув багато історій від людей, які мають стосунок до цього скандалу.

На його думку, між режисером і актором повинна бути довіра, а її втрата на будь-якому рівні лише через похіть чи жадібність "є найгіршим, що може бути".

Але це фільм жахів із секс-гвалтівником і історія відбудеться у кіноіндустрії,
– зазначив продюсер західним ЗМІ.

Крім того, де Пальма наголосив, що рух #MeToo кардинально змінює теми фільмів та процес їх виробництва.

"Буде цікаво побачити, коли жінки почнуть контролювати, з естетичної точки зору, як все має відбуватися", – заявив продюсер.

Нагадаємо, голлівудський кіноактор Бред Пітт візьметься за зйомки документальної кінострічки про історію сексуальних домагань та згвалтувань скандальним продюсером Гарві Вайнштейном.

Над художнім фільмом працюватимуть компанії "Annapurna Pictures" і "Plan B Entertainment ", заснована Бредом Піттом. Ці компанії придбали права на екранізацію у журналістів Джоді Кантроу і Меган Тейх, які є авторами скандального розслідування про Вайнштейна у виданні The New York Times.

Теги: LifeStyle Новини США Секс-скандал
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чи доцільно було інсценувати смерть журналіста Аркадія Бабченка
сьогодні, 12:52 Чи доцільно було інсценувати смерть журналіста Аркадія Бабченка
Дмитро Гнап 696
Антикорупційний суд створять на рівні закону, але запрацює він не раніше 2019 року
сьогодні, 12:01 Антикорупційний суд створять на рівні закону, але запрацює він не раніше 2019 року
Ігор Лапін 416
Вода і не тільки: що ви знаєте про напої
1 червня, 19:25 Вода і не тільки: що ви знаєте про напої
525
Страх та ненависть в Черкасах: кримінальні подробиці життя депутата Гури
сьогодні, 10:00 Страх та ненависть в Черкасах: кримінальні подробиці життя депутата Гури
Дмитро Гнап 3161
Пустота и очереди – неизменные атрибуты
сьогодні, 08:21 Пустота и очереди – неизменные атрибуты "новой жизни" Луганска
Ольга Черненко 1651
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук