З фільму "Назад у майбутнє": у Буковелі помітили легендарний DeLorean

На гірськолижному курорті виявили легендарне і доволі рідкісне авто. Мовиться про DeLorean DMC-12, який став популярним через появу у відомій кінотрилогії "Назад у майбутнє".

В Україні всього 2 чи 3 подібних "машин часу". Авто, яке помітили у Буковелі, приїхало з Чернівців.

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Буковельський DeLorean є незаконним

Найімовірніше машину завезли в Україну без розмитнення, адже спорткар має болгарські номери. Навіть відповідно до пільгової схеми авто все одно не вдалося б розмитнити.

Власник DeLorean DMC-12 доволі ризикує, використовуючи нерозмитнену машину. Згідно із законами України, можуть накласти штраф від 8 500 до 170 000 гривень із конфіскацією авто.

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Український екземпляр DeLorean DMC12 із Чернівців відомий тим, що знімався в рекламі інтернет-провайдера. Візит же до Буковеля пов'язаний для привернення уваги.

Перезапуск DeLorean: головне

Загалом по світу випустили 8,5 тисячі DeLorean DMC12 упродовж 1981 – 1983 років. Нещодавно стало відомо, що компанія Italdesign поверне легендарний DeLorean у формі електрокара.

Тизер, розміщений на сторінці Italdesign у фейсбуці, натякає на те, що знакова дизайнерська фірма розробляє щось унікальне із дверима в стилі чайки та значком DMC у решітці.

Фірма опублікувала зображення з підписом: "Що може бути кращим способом відзначити ікону історії автомобілебудування, аніж можливість зазирнути в (найближче) майбутнє? Слідкуйте за новинами".

Машина виконувала роль шоу-стопера – ефектного номера, який мав би здивувати глядачів. Відбувалось це на Українській конференції операторів зв'язку, яка проходила в Карпатах із 2 до 5 грудня.