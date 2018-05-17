Фінал Ліги Чемпіонів: хто і коли виступатиме на святкових концертах у Києві
З 24 травня у Києві буде діяти Фестиваль Чемпіонів до проведення у місті Фіналу Ліги Чемпіонів. До неділі, 24 травня, на Хрещатику, будуть музичні виступи та інші розваги.
Відкриття Фестивалю чемпіонів відбудеться о 10:40 годині у четвер, 24 травня.
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В перший день виступлять Latexfauna, ДахаБраха, Adan, ТНМК. В інші дні – DJ Omnia, Kill The Buzz, Hardwell, Fontaliza, Carta Blanche, Indytronics, DJ Dereck, Оркест НАОНІ тощо.
Джерело: 24 Канал
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