Фінал Євробачення 2018: хронологія усіх подій (текстова онлайн-трансляція)

Фінал Євробачення 2018 відбувся у португальському Лісабоні 12 травня. За перше місце змагається 26 країн-учасників. Сайт "24" провів текстову онлайн-трансляцію фінального шоу.

20 фіналістів Євробачення 2018 визначилися за результатами голосування у двох півфіналах, які відбулися 8 та 10 травня. Ще 5 учасників (Іспанія, Італія, Великобританія, Німеччина, Франція) виступлять одразу у фіналі на правах країн-засновниць конкурсу. Португалія потрапила одразу в фінал як країна-господар. Представник України – співак MELOVIN – виступив під номером 1 з піснею "Under The Ladder".

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У 2018 році Португалія вперше приймала шоу завдяки минулорічній перемозі свого учасника Сальвадора Собрала, який став тріумфатором конкурсу в Києві. Україну на Євробаченні 2018 у Лісабоні представить співак MELOVIN з піснею "Under The Ladder", який випередив 17 інших українських виконавців на Нацвідборі. Глядачів та суддів Євробачення український співак хоче дивувати і підкорювати великою кількістю вогню на сцені і незвичайним фортепіано.

Всього в конкурсі пісні Євробачення 2018 взяли участь 43 країни, в тому числі Австралія, розташована далеко від Європи, але при цьому отримала спеціальний дозвіл від організаційного комітету. Також на конкурс повернулася Росія, яка в минулому році відмовилася брати участь в конкурсі в Києві через скандал з російської представницею Юлією Самойлової.

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Цього року відразу ряд країн відмовилися від участі в конкурсі – Андорра, Боснія і Герцеговина, Люксембург, Монако, Словаччина і Туреччина.

Євробачення 2018 стане для України вже 15. За цей час представники нашої країни пропускали конкурс тільки 1 раз – в 2015 році через складну ситуацію в країні через російську агресію на Донбасі і в Криму. Всі попередні 14 разів представники України виходили в фінал Євробачення. Перемогу Україні принесли співачки Руслана та Джамала в 2004 і 2016 роках відповідно, і за іронією долі свої гірші результати українські виконавці показували на наступний рік після переможного Євробачення – Гринджоли з піснею "Разом нас багато" зайняли 19 місце, а O.Torvald на "домашньому" Євробаченні 2017 року посіли лише 24 місце, що стало найгіршим результатом для України за всю історію участі в Євробаченні.

Фінал Євробачення 2018: хронологія усіх подій (текстова онлайн-трансляція)