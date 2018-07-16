16:48
16 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
25°C 15°C
  • вівторок
    20°C 18°C
  • середа
    25°C 18°C
  • четвер
    23°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Путін і поганська магія. Відео Віди
Вєсті Кремля
17:38, 14 липня
Вєсті.UA. Жир. Як Барна телепортатором став. Федеріка і Могеріні остаточно посварились
Вєсті.UA
19:21, 14 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, сьогодні
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Фіналістка шоу "Холостяк" Галина анонсувала участь в престижному конкурсі: деталі

673 Читать новость на русском
Галина Присташ візьме участь в конкурсі краси
Галина Присташ візьме участь в конкурсі краси / СТБ

Одна із фіналісток романтичного шоу "Холостяк" Галина Присташ після завершення проекту активно привертає до себе увагу. Зірка то анонсує початок дизайнерської кар'єри, то показує гарячі кадри з відпочинку, а тепер запальна львів'янка вирішила взяти участь у конкурсі краси.

Як відомо, 25 травня у фіналі проекту "Холостяк" співак Рожден Анусі з двох дівчат обрав одну. Емоційна Галина Присташ покинула шоу за крок до перемоги. На прощанні з Холостяком дівчина відмовилась від обіймів з ним та зазначила, що головні герої не продовжують стосунків з обраницями, бо вибирають не тих.

Читайте також: Український Холостяк Рожден Анусі кардинально змінив імідж: фотофакт

Хоч прихильники Галини очікували на яскраві коментарі чи сльози, дівчина поринула в будування кар'єри, беземоційно перегорнувши події шоу. Вона несподівано заявила, що стане однією з претенденток на перемогу в "Міс Україна 2018".

Спонтанність – це найкраще, що зі мною трапляється! Маю шанс позмагатись за участь у одному із найпрестижніших, міжнародних конкурсах краси Міс Всесвіт! Для мене участь у цьому конкурсі – це можливість показати всю гармонію краси та зачепити "за живе" свою давню мрію,
– зізналась Галина Присташ. 

Дівчина звернулась до всіх читачів її блогу з проханням підтримати її на відбірковому етапі конкурсу. Завершиться кастинг 21 липня. Саме тоді стануть відомі імена красунь, які поборються за титул "Міс Україна 2018", а згодом представлять державу на світовому подіумі. 

 

Варто зазначити, що Галина Присташ може з легкістю позувати перед камерою як в елегантному вбранні, так і в пікантних образах. Це вона довела і під час зйомок шоу "Холостяк", і в новій рекламі, в якій зіграла головну роль. 

Читайте також: За сценарієм? – фіналістка шоу "Холостяк" Галина зізналась, як насправді знімали шоу

 

Теги: LifeStyle Новини України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Іранський Базар-е Бозорг, зустріч Трампа з Путіним у Гельсінкі та майбутнє України
сьогодні, 15:00 Іранський Базар-е Бозорг, зустріч Трампа з Путіним у Гельсінкі та майбутнє України
Блог Соцмережі 336
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
сьогодні, 13:00 "Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Денис Бігус 506
Суб'єктивно про євробляхи: чому влада підтримує водіїв на іноземних номерах
сьогодні, 12:01 Суб'єктивно про євробляхи: чому влада підтримує водіїв на іноземних номерах
Блог Соцмережі 1580
Страх и ужас – реальные истории из жизни луганчан
сьогодні, 08:42 Страх и ужас – реальные истории из жизни луганчан
Ольга Черненко 1661
Ошуканий Фірташ, "Слава Україні" від хорватів та як правильно обрати кавун: топ-5 блогів тижня
15 липня, 22:00 Ошуканий Фірташ, "Слава Україні" від хорватів та як правильно обрати кавун: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1926
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук