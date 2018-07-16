Фіналістка шоу "Холостяк" Галина анонсувала участь в престижному конкурсі: деталі

Одна із фіналісток романтичного шоу "Холостяк" Галина Присташ після завершення проекту активно привертає до себе увагу. Зірка то анонсує початок дизайнерської кар'єри, то показує гарячі кадри з відпочинку, а тепер запальна львів'янка вирішила взяти участь у конкурсі краси.

Як відомо, 25 травня у фіналі проекту "Холостяк" співак Рожден Анусі з двох дівчат обрав одну. Емоційна Галина Присташ покинула шоу за крок до перемоги. На прощанні з Холостяком дівчина відмовилась від обіймів з ним та зазначила, що головні герої не продовжують стосунків з обраницями, бо вибирають не тих.

Читайте також: Український Холостяк Рожден Анусі кардинально змінив імідж: фотофакт

Хоч прихильники Галини очікували на яскраві коментарі чи сльози, дівчина поринула в будування кар'єри, беземоційно перегорнувши події шоу. Вона несподівано заявила, що стане однією з претенденток на перемогу в "Міс Україна 2018".

Спонтанність – це найкраще, що зі мною трапляється! Маю шанс позмагатись за участь у одному із найпрестижніших, міжнародних конкурсах краси Міс Всесвіт! Для мене участь у цьому конкурсі – це можливість показати всю гармонію краси та зачепити "за живе" свою давню мрію,

– зізналась Галина Присташ.

Дівчина звернулась до всіх читачів її блогу з проханням підтримати її на відбірковому етапі конкурсу. Завершиться кастинг 21 липня. Саме тоді стануть відомі імена красунь, які поборються за титул "Міс Україна 2018", а згодом представлять державу на світовому подіумі.

Допис, поширений GalinaPrystash (@galinaprystash) 16 Лип 2018 р. о 4:28 PDT

Варто зазначити, що Галина Присташ може з легкістю позувати перед камерою як в елегантному вбранні, так і в пікантних образах. Це вона довела і під час зйомок шоу "Холостяк", і в новій рекламі, в якій зіграла головну роль.

Читайте також: За сценарієм? – фіналістка шоу "Холостяк" Галина зізналась, як насправді знімали шоу