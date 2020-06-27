В той час як компанії із багатьох сфер рахують збитки, інвестори в акції медичних компаній рахують прибутки. Медицина - одна з галузей, яка виграла від пандемії, і це триватиме щонайменше до винайдення вакцини чи створення колективного імунітету.

Коронавірус привів одних до банкрутства, а інших – до надзвичайних прибутків. 24 канал дізнався, хто і як може заробити у сучасних реаліях.

COVID-19 буде ще довго

Станом на 26 червня у світі захворіло 9,71 мільйона осіб, за даними Університету Джона Хопкінса. І це при загальній чисельності населення Землі в 7,8 мільярда. Тобто захворіло всього близько 0,12% від жителів планети.

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Такі дані свідчать про те, що лиш незначна частка населення виробила імунітет до коронавірусу. З чого ми можемо зробити висновок про те, що світ чекає дуже довгий шлях: або перехворіє ще багато людей і буде вироблений колективний імунітет, або все-таки винайдуть та запустять ефективну вакцина від цього вірусу.

Як продовження пандемії вплине на ваше фінансове становище

Продовження пандемії призведе до того, що продукція компаній, які спеціалізуються на лікарських засобах і медичних товарах, буде тривалий час користуватися попитом. Це, в свою чергу, зміцнить позиції цих компаній на фінансовому ринку, а вартість їх акцій зросте. Вже зараз ті, хто інвестував в подібні акції, отримали дуже непогану прибутковість.

"Яскравий приклад – акції компанії Moderna, яка займається розробкою вакцини від коронавірусу. Вона отримала на ці цілі грант від Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб США в розмірі 483 мільйона доларів. З лютого цього року акції компанії підскочили в ціні більш ніж в 3 рази – з 20 до майже до 65 доларів. І це не межа. Якщо компанія розробить вакцину і запустить її у виробництво, то вартість акцій може ще більше вирости", – зазначив Євген Шакотько, аналітик Київського філіалу Forex Club.



Акції Moderna / Forex Club

Як заробляти на активах медичних компаній: інструкція

Завдяки сучасним технологіям заробляти на зростанні акцій різних компаній досить просто.

1. Встановіть термінал Libertex, який надає простий і зручний доступ до фінансового ринку. Платформа Libertex доступна у вигляді додатку для iOS і Android, а також у вигляді веб-версії. Це означає, що ви завжди будете в курсі подій, де б ви не були.

2. Увійдіть в Libertex. Після простої форми реєстрації вам автоматично відкриють торговий рахунок, а також доступний безкоштовний демо-рахунок для тренування на 50 000 доларів.

3. Поповніть ваш рахунок банківською картою або іншим зручним способом. Зробити це просто, всі операції максимально автоматизовані і проходять в дистанційному режимі.

Виберіть актив, в який плануєте вкласти свої гроші. У Libertex є більше 200 найцікавіших фінансових інструментів. Це дозволяє кожному знайти найбільш привабливий актив від надійного золота до прибуткової криптовалюти. Також можна вкладати в акції, індекси, нафту та різні метали. У виборі інструменту для інвестицій вам можуть допомогти експерти Forex Club, які завжди готові підказати грамотне інвестиційне рішення, яке підійде саме вам.

4. Проведіть аналіз ринку, використовуючи широкий інструментарій технічного аналізу, доступний в Libertex. Також необхідно брати до уваги фундаментальні фактори – політичні та економічні події, статистику, останні новини, пов'язані з обраним активом. Все це може вплинути на його вартість.

5. Виберіть напрямок і відкрийте угоду. Якщо ви очікуєте зростання вартості вашого активу, то необхідно його купити, щоб згодом продати дорожче. Якщо ви очікуєте зниження – навпаки продати актив, щоб потім купити за нижчою ціною. Якщо ви сумніваєтеся в тому, який напрямок вибрати, порадьтеся з фахівцями Forex Club. Експерти з багаторічним досвідом підкажуть вам найбільш правильне рішення.

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6. Закрийте прибуткову угоду. Зніміть прибуток і продовжуйте робити ваші прибуткові інвестиції.

Все це можна зробити в декілька кліків, буквально, не встаючи з дивана. Торгувати акціями медичних компаній і отримувати прибуток в Libertex просто.