У понеділок, 1 червня 2020 року, фондові ринки Європи відзначилися зростанням основних біржових показників. Настрої інвесторів покращилися на тлі ознак відновлення економіки Китаю та доволі стриманої реакції президента США Дональда Трампа над посиленням контролю Гонконгу з боку Пекіна.

За даними Investing.com, німецький фондовий індекс DAX зріс на 0,5%. Головний біржовий показник Франції CAC 40 підвищився на 1,4%, а ф’ючерсний контракт британського FTSE 100 піднялися на 0,3%. У результаті ринки акцій у Європі значно зросли.

Економіка Китаю після пандемії: як проходить відновлення

Індекс ділової активності PMI Китаю, що характеризує стан промислового виробництва країни, становив 50,6 пункту станом на неділю, 31 травня. Це свідчить про те, що промисловість другої за величиною економіки світу продовжила зростати і в травні.

Попри позитивні зрушення цього показника, усе ж у минулому місяці він нижчий, ніж у квітні, коли його значення було 50,8 пункту. Раніше аналітики прогнозували, що індекс ділової активності Китаю у травні зросте до 51 пункту.

Відносини США і Китаю на тлі ситуації з Гонконгом

Окрім того, позитивний тон на фондових ринках вдалося налагодити і завдяки рішенню Дональда Трампа не припиняти першої фази торгової угоди з Китаєм як відповідь на закон Пекіну про нацбезпеку щодо Гонконгу та Макао.

Тиск Трампа щодо рішення Китаю імплементувати законопроєкт стосовно Гонконгу і цим порушити свою обіцянку щодо надання регіону автономії, виявився швидше за все залякуванням. Якщо США й далі поводитимуть себе стримано в рамках торгових відносин із КНР, це буде позитивним фактором для ринків,

– заявив економіст Miuzho Bank Вішну Варатн.

Такі дії Сполучених Штатів, про які зазначив Варатн, усунуть занепокоєння щодо заворушень у низці американських міст через вбивство афроамериканця Джорджа Флойда у Міннеаполісі. Останні події стали серйозним ударом для США. Адже країна повільно відновлюється від кризи внаслідок пандемії коронавірусу.