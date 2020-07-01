Forex Club спростовує інформацію про зв'язок своєї білоруської компанії із старшим сином президента Лукашенка.

В інтернеті з'явилися безпідставні чутки щодо того, що Віктор Лукашенко, старший син білоруського президента, має зв'язок з компанією Forex Club в Білорусі. Ті, хто запустили таку інформацію, не надали жодних доказів, лиш заявивши, що син Лукашенка через компанію відмив значну частину своїх 850 мільйонів доларів зі швейцарських рахунків.

У самій компанії спростовують ці чутки та заявляють, що жодним чином не співпрацюють з Віктором Лукашенко.

"Ми офіційно заявляємо, що Forex Club не має жодних відносин з Віктором Олександровичем Лукашенко: він не є ні клієнтом, ні засновником, ні бенефіцаром компанії. Forex Club в Білорусі дотримується всіх вимог, що пред'являються до компаній, включеним в офіційний реєстр форекс-компаній, в тому числі високі вимоги щодо запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Крім того, Forex Club не має рахунків у латвійських банках", – заявили у компанії.

ООО "Финансовая Компания "Форекс Клуб", яка входить до групи Forex Club, працює на білоруському ринку вже давно і регулюється на законодавчому рівні. У 2016 компанія пройшла всі перевірки і Національний банк Білорусі включив її у реєстр.



Ліцензія видана Нацбанком Білорусі / Forex Club в Білорусі

Що відомо про компанію Forex Club у Білорусі

Компанія є лідером на ринку форекс-компаній у Білорусі. За даними Національного форекс-центру у 2016-2018 роках компанія мала найбільші обсяги клієнтських операцій.

Компанія повністю відповідає білоруському законодавству. Нацбанк щодня контролює фінансову звітність компанії.

Forex Club також відомий своєю надійністю. Не менш 25-50% клієнтських коштів зберігаються на спеціальних рахунках, доступ до яких Forex Club має тільки при розрахунках з клієнтами. Основні білоруські рахунки Forex Club знаходяться в найбільшому приватному банку Білорусі з європейським капіталом - Пріорбанк (Raiffeisen Group). На додачу, 5% клієнтських коштів перераховуються до гарантійного фонду Національного форекс-центру і зберігаються в найбільшому Державному банку Білорусі АСБ Беларусбанк.