Кризові явища в економіці актуалізували потребу людей в заробітку. Одним з найбільш цікавих способів отримання доходу є трейдинг або торгівля на фінансовому ринку.

Що відбувається з фінансовими інструментами сьогодні і як на цьому заробити – в матеріалі 24 каналу.

Що відбувається у світі фінансів?

Останнім часом фінансові ринки опинилися в зоні турбулентності, волатильність істотно зросла. Це викликано різними факторами. Серед них можна виділити:

негативні економічні наслідки, пов'язані з пандемією коронавіруса;

загострилися протиріччя між США і Китаєм;

колапс, який стався на ринку нафти.



Реакція ринку нафти на пандемію і кризу / Фото ngzb.com

Для багатьох учасників ринку поточна ситуація стала повною несподіванкою. Однак професійні трейдери знають, що період зростання волатильності є відмінною можливістю для отримання гарного прибутку. Щоб заробляти, потрібно всього лише розуміти закономірності, які впливають на вартість активів.

Як світові події впливають на фінансовий ринок

Так, пандемія, з одного боку, тисне на котирування оффлайн-бізнесу, вартість нафти і ціну акцій авіакомпаній, а з іншого – сприяє зростанню акцій сервісів онлайн-комунікацій і онлайн-розваг. Торговий конфлікт США і Китаю сприяє зниженню китайських фондових індексів і зростання американських, а нафтова криза призвела до такого падіння цін на нафту, якого не було більше 20 років.

Як навчитися отримувати прибуток?

Основне правило фінансових ринків – "купуй дешевше, продавай дорожче". Слідуючи йому, можна купити, наприклад, нафту марки Brent. Експерти очікують, що ціни на нафту можуть вирости та досягти справедливої ​​вартості. В результаті, купивши зараз нафту по 30 доларів за барель, ви зможете продати її, коли вона досягне 40 доларів. Ваш прибуток складе 10 доларів. Вклавши в угоду 3 000 доларів, ви отримаєте дохід в 1 000 доларів всього лише при відновленні цін на "чорне золото".

Тільки погляньте на якому низькому рівні нафта сьогодні. Все через скорочення попиту і переповнені сховища нафти. Коли ці проблеми вирішаться, то і ціна почне повертатися до свого рівня.



Графік цін на нафту / Forex Club

Ефективно працювати на фінансових ринках можна, не виходячи з дому і не володіючи великим капіталом. Важливо розуміти закономірності, правильно прогнозувати динаміку активів, а також вибрати зручну торговельну платформу, наприклад Forex Club Libertex.

Як почати торгувати

Виберіть торгову платформу. Forex Club Libertex доступна на телефонах з операційними системами IOS і Android, а значить використовувати її можна на будь-якому телефоні буквально не встаючи з дивана. Далі потрібно зареєструватися і поповнити автоматично відкритий для вас рахунок. Після цього можна починати торгувати. Виберіть фінансовий інструмент і спрогнозуйте напрямок руху його ціни. Якщо ви очікуєте, що ціна буде рости, то вам треба буде здійснити операцію на покупку. Якщо ви вважаєте, що вартість обраного вами інструменту буде падати, то вам потрібно буде його продати. Визначившись з напрямком – просто натисніть відповідну кнопку в торговій платформі.

З кожним днем ​​все більше людей відкриває для себе можливості фінансових ринків. Отримати детальну консультацію з управління особистими фінансами можна у експертів компанії з гарною репутацією і 23-ти річною історією на ринку, Forex Club. Трейдери з багаторічним досвідом успішної роботи навчать вас отримувати прибуток на фінансовому ринку, не виходячи з дому.