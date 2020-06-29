МВФ в умовах кризи: економічний спад перевірить на міцність ресурси світового кредитора
Світова економічна криза через пандемію коронавірусу може в результаті перевірити на міцність ресурси Міжнародного валютного фонду (МВФ), розмір яких становить 1 трильйон доларів.
Про це повідомляє Мінфін із покликанням на директорку-розпорядницю МВФ Кристаліну Георгієву.
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Про що розповіла голова МВФ
Як заявила Георгієва, відновлення економіки розпочинається в умовах стрімкого поширення коронавірусу в усьому світі. Країни-учасниці МВФ готові допомогти організації за необхідності, зазначила очільниця фонду.
Прогнози МВФ щодо відновлення світової економіки
- Раніше МВФ повідомив, що пандемія коронавірусу завдасть більш масштабної шкоди світовій економіці, ніж було спрогнозовано раніше. У результаті міжнародний кредитор знизив прогноз для світового ВВП на 2020 рік.
- У порівнянні з квітневими оцінками, темпи зростання світової економіки в 2021 році становитимуть 5,4%. Так, у квітні цей показник знаходився на рівні 5,8%.
- Згідно з оцінками МВФ, економіка країн із ринком, який формується, та країн, що розвиваються, у 2020 році впаде на 3% проти раніше прогнозованого 1%. Однак у 2021 році вона зросте на 5,9% (згідно з минулим прогнозом зростання мало становити 6,6%).
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Як у МВФ оцінюють економічну ситуацію в Україні?Ще на початку червня, після затвердження програми допомоги Україні, МВФ погіршив прогноз падіння українського ВВП у 2020 році до 8,2%.
З-поміж причин зниження цього показника – слабкий запас накопичень у населення і обмежена фіскальна підтримка економіки.