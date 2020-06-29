Світова економічна криза через пандемію коронавірусу може в результаті перевірити на міцність ресурси Міжнародного валютного фонду (МВФ), розмір яких становить 1 трильйон доларів.

Про це повідомляє Мінфін із покликанням на директорку-розпорядницю МВФ Кристаліну Георгієву.

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Про що розповіла голова МВФ

Як заявила Георгієва, відновлення економіки розпочинається в умовах стрімкого поширення коронавірусу в усьому світі. Країни-учасниці МВФ готові допомогти організації за необхідності, зазначила очільниця фонду.

Прогнози МВФ щодо відновлення світової економіки

Раніше МВФ повідомив, що пандемія коронавірусу завдасть більш масштабної шкоди світовій економіці, ніж було спрогнозовано раніше. У результаті міжнародний кредитор знизив прогноз для світового ВВП на 2020 рік .

. У порівнянні з квітневими оцінками, темпи зростання світової економіки в 2021 році становитимуть 5,4% . Так, у квітні цей показник знаходився на рівні 5,8%.

. Так, у квітні цей показник знаходився на рівні 5,8%. Згідно з оцінками МВФ, економіка країн із ринком, який формується, та країн, що розвиваються, у 2020 році впаде на 3% проти раніше прогнозованого 1%. Однак у 2021 році вона зросте на 5,9% (згідно з минулим прогнозом зростання мало становити 6,6%).

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