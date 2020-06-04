Станом на четвер, 4 червня 2020 року, ціна на золото знизилася на 1,51%, що стало найгіршим денним показником з 17 квітня. Вартість жовтого металу впала на тлі зростання дохідності держоблігацій США під час сесії торгів на Волл-стріт. Також почали падати ціни на нафту.

За даними Dailyfx, значно зросли показники американського фондового ринку. Так, промисловий індекс Доу-Джонса піднявся на 2,05%.

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Останні зміни на ринку нафти

Попри зростання фондових ринків, світові ціни на нафту не змогли теж продемонструвати ріст у четвер, 4 червня. Ринки насторожені тим, що країни ОПЕК+ не зможуть домовитися про зниження обсягів видобутку сировини на рекордні 9,7 мільйона бареля на добу ще на кілька місяців.

Як відомо, такі умови діятимуть ще до кінця червня. З липня світові нафтовиробники скоротять видобуток на 7,7 мільйона барелів.

Засідання ОПЕК+, яке мало відбутися 4 червня, було скасоване, оскільки Саудівська Арарвія і Росія не захотіли продовжувати дію умов угоди ОПЕК+ без згоди всі учасників організації країн-експортерів нафти. Наступна зустріч ОПЕК+ запланована на 10 червня. Однак ринки не сподіваються, що до того часу рішення членів організації зміниться.

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Ціни на нафту 4 червня 2020 року

Серпневі ф’ючерси на Brent досягли 39,25 долара за барель, хоча ще вчора, 3 червня, перевищували 40 доларів за барель.

досягли 39,25 долара за барель, хоча ще вчора, 3 червня, перевищували 40 доларів за барель. Американська нафта WTI торгується на Нью-Йоркській фондовій біржі за 36,66 долара за барель.



Динаміка цін на нафту / Графік взято з dailyfx.com

Рівень безробіття як ще один економічний показник

Близько 1,8 мільйона жителів США звернулися за допомогою з безробіття на минулому тижні, що закінчився 29 травня. Це число нижче за прогнози аналітиків. Зокрема, експерти передбачали, що кількість безробітних на минулому тижні зросте до 2,1 мільйона осіб. Відповідно такі дані свідчать про поступове відновлення американської економіки.

Якщо дохідність казначейських облігацій США й далі зростатиме, ціна на золото ще більше впаде.



Спотова ціна на золото – динаміка / Графік взято з dailyfx.com