Зростання безробіття, зменшення доходів і зниження показників економіки світу – такі невтішні прогнози ми чуємо мало не щодня. Однак, як відомо, з будь-якої кризи можна вийти переможцем.

Як не втратити, а навпаки примножити свій капітал в нелегкі часи – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Які найпоширеніші інвестиції в час кризи?

Криза і банкрутство не завжди синоніми. В історії досить прикладів протилежного. Так, наприклад, пандемія коронавірусу серйозно збільшила прибуток компаній, які надають онлайн-розваги – зокрема компанія Netflix. Її прибуток за перший квартал 2020 року зріс майже в 2 рази. А вартість активів збільшилася на 36% з початку року. Ось так, в умовах правильного вибору інвестицій, ваш гаманець не відчує наслідків економічної кризи.



Найпоширенішими вважаються інвестиції в нерухомість і банківські вклади, однак українці мають доступ і до інших інструментів, здатних забезпечити пристойний прибуток. Наприклад, придбання активів світових компаній.

Обирайте активи компаній, які змогли заробити під час коронавірусу: це оператори мобільного зв'язку, медичні компанії, соцмережі, компанії, що представляють розважальний контент. Наприклад, можна звернути увагу на папери компаній: Netflix, Facebook, Snapchat. Їх прибуток серйозно збільшився буквально за кілька місяців,

– пояснив, що краще обрати трейдер-аналітик Київської філії МАБТ Євгеній Шакотько.

Чому варто вкладати гроші в активи компаній саме зараз?

Криза дає унікальну можливість купити активи, які втратили в ціні і які потім повернуться до своєї справедливої ​​вартості. Найяскравіший приклад – це активи компаній нафтового сектора, які зіткнулися з падінням цін на нафту. Це призвело до зниження їх активів, однак згодом їх котирування почали відновлюватися.

Так активи французької нафтогазової компанії Total на початку року коштували 48 доларів, на зниження цін на нафту в березні вони впали до 25 доларів, а до кінця травня вже повернулися до 33 доларів.

Чи не ризиковано це в умовах кризи?

Інвестиції – це завжди ризик. Але криза це саме такий момент, коли варто ризикнути, адже зараз ви можете отримати таку прибутковість, якої раніше ніколи не було. Не в межах 5 – 10%, а часом і всі 100%.



В час кризи можна отримати таку прибутковість, якої раніше ніколи не було / фото rupixen.com, Unsplash

Як правильно обрати компанію, в активи якої інвестувати?

Для того, щоб правильно обрати компанію, в папери якої ви хочете вкластися, потрібно:

оцінити положення компанії на ринку, проаналізувавши фінансові показники (чистий прибуток, виручка),

оцінити перспективи розвитку компанії,

інше.

Ці дані можна почерпнути з фінансової звітності, а також з прогнозів аналітиків. Якщо вам не хочеться з цим розбиратися, краще звернутися до професіоналів, які мають великий досвід роботи і можуть вас проконсультувати.

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Тому, як показує практика, криза – це зовсім не привід для паніки, а навпаки можливість заробити стабільний дохід в майбутньому. Головне, професійно і своєчасно підібрати фінансові активи, а також проконсультуватися з досвідченими експертами.