Доллар и евро падают, а гривна укрепляется несмотря на карантин и кризис. Почему так происходит и прогнозы дают эксперты?

В 2019 году гривна показала самые высокие темпы роста среди всех валют мира. Каждая другая валюта упала по отношению к гривне. Гривна "вошла" в 2019 год по курсу 27 за доллар, а "вышла" с курсом в 24. Но из-за распространения коронавируса в 2020 году и проблем, которые он вызывает на мировом рынке, гривна ведет себя нестабильно. В марте мы наблюдали резкое падение, теперь же наблюдаем, что доллар и евро по отношению к гривне падает. Что происходит с курсом и какие прогнозы – в метариале 24 канала.

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Что будет с курсом в 2020?

Курс гривны довольно нестабилен. В марте гривна резко упала, а начиная с апреля начала понемногу, но стабильно расти. На эту неделю (18-22 мая) прогнозируют ее дальнейшее укрепление. Официальный курс гривны относительно доллара будет колебаться от 26,40 до 26,95. В обменниках в банках люди смогут обменять долларовую валюту по курсу 26,30-27,05. Отметим, что 19 мая курс закрепился на отметке 26,57 к доллару.

Длительные прогнозы не столь оптимистичны для Украины. Минэкономразвития разработали консенсус-прогноз "Украина в 2020-2021: Последствия пандемии", в котором собрали разные прогнозы. Эксперты считают, что среднегодовой курс гривны относительно доллара будет 28,50, а в декабре в обменниках мы увидим 30. Правительство же считает, что в течение года средний курс будет 30, а это значит, что доллар таки превысит этот предел, но в конце года гривна укрепит свои позиции и вернется к отметке 29,50.

Отметим, что в обновленном госбюджете-2020 гривну заложили на уровне 29 за доллар.

Почему доллар 2020 падает?

Многих удивляет, почему в условиях пандемии, кризиса и карантина украинская гривна укрепляется. Ведь все помнят, что было в 2008 и 2014 годах. Есть много причин, почему гривна укрепляется сейчас, но главные – Украине начали утверждать программы кредитования и у населения и бизнеса закончились деньги, чтобы массово скупать иностранную валюту.

Доверие иностранных кредиторов растет

На прошлой неделе, 13 мая, Рада одобрила "антиколомойский" законопроект, который был главным условием для предоставления программы финансирования от МВФ. Это еще не конец, поскольку закон должен подписать президент Зеленский, но это важный сигнал международным партнерам, что Украина готова к сотрудничеству.

Кредит от МВФ открывает дверь в другие финучреждения.

Если будет сотрудничество с МВФ, тогда будет доверие внешних кредиторов и Украина сможет продолжить делать заимствования в условиях кризиса,

– рассказывает экономист Борис Кушнирук в комментарии 24 каналу.

Таким образом Украине могут предоставить кредит Всемирный банк, ЕС и другие финансовые учреждения. Уже объявили о том, что Украина получит 1,2 миллиарда евро и 135 миллионов долларов помощи. Поскольку Украине доверяют международные кредиторы и готовы занимать ей деньги, то и для инвесторов Украина становится несколько более надежной.

У людей и бизнеса заканчиваются деньги

В марте гривна резко начала терять ежедневно по несколько копеек в цене. И главной причиной этого было поведение украинцев и бизнеса, которые на волне паники начали скупать иностранную валюту, в основном доллар. Ко всему этому прибавилось закрытие международного авиасообщения, которым завозят наличную валюту в Украину. Таким образом, украинский рынок был переполнен гривной, а доллар был в дефиците. Нацбанк ежедневно продавал на рынок доллар из золотовалютных резервов, чтобы удержать курс. А некоторые банки ввели валютные ограничения.

Теперь, после 2 месяцев карантина украинцы не покупают доллар. Предложение превышает спрос. И даже наблюдается противоположная тенденция: украинцы продают доллар. Более того украинцы не выезжают за границу, а потому необходимости покупать валюту меньше. Сейчас ее покупают как способ сохранения сбережений.

Как долго это будет продолжаться?

Гривна ещё не почувствовала последствий мирового кризиса, который только нарастает. Поэтому выше описанные факторы и позволили ей укрепиться. Однако скоро тенденция изменится.

"Сейчас гривна укрепилась на новостях о кредите от МВФ. Однако тенденция укрепления гривны скоро может измениться. Бизнес, который является основным покупателем валюты, понемногу выходит из карантина, а следовательно может начать скупать валюту. Гастарбайтеры, которые всегда переводят в Украину миллиарды долларов и таким образом удовлетворяют спрос на валюту в Украине, из-за закрытых границ этого делать не будут. А вскоре Украина почувствует последствия мирового кризиса, который лишь нарастает в дополнение к проблемам в украинской экономике и инфляции. Все ведет к тому, что гривна упадет", – рассказал 24 каналу эксперт по экономике Любомир Билык.

Гривна по 35 – пока "страшилки", но гривна по 29 – это прогноз, который может стать реальностью в ближайшие месяцы или даже быстрее.

Что будет влиять на гривну в 2020?

В 2020 на гривну будут влиять цены на мировом рынке, поведение инвесторов, мировой кризис, пандемия COVID-19 и сотрудничество с МВФ.

Инвесторы в Украине

Укрепление гривны в 2019 году стало частично следствием внимания инвесторов к украинскому рынку. Украина активно выставляла облигации под рекордно низкие проценты, привлекая деньги в бюджет. Однако стоит отметить, что хотя 10% и низкие для украинских облигаций проценты, кредит от МВФ куда выгоднее (в среднем 3%). На фоне экономического кризиса инвесторы ведут себя осторожно. Они предпочитают меньший, но более стабильный доход. Украинская экономика нестабильна, а потому, чтобы сохранить интерес инвесторов, придется увеличить доходность ОВГЗ или искать источники наполнения бюджета где-либо. Положительным моментом является продвижение переговоров с МВФ. Если Украина таки получит программу финансирования, то станет более надежной для инвесторов.

Более критической является проблема с имеющимися инвесторами. Иностранцы могут начать выводить деньги из ОВГЗ, если усомнятся в стабильности украинской экономики. Если потеря потенциальных инвесторов – это потеря поступлений, то потеря имеющихся инвесторов – это увеличение "дыры" в бюджете.

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Международная торговля

Китай в 2019 году подвинул Россию и стал основным торговым партнером Украины как в экспорте, так и в импорте. Поскольку коронавирус COVID-19 зародился именно в Китае, эта страна больше почувствовала экономические последствия. Карантин, приостановление производства, нарушение цепей поставок. Доля Китая в мировом ВВП – около 16%. Мировая экономика уже испытывает замедление такого важно игрока. Торговые отношения Украины с Китаем тоже могут ослабнуть, что одновременно принесет меньше поступлений от экспорта и меньшие таможенные поступления с растаможки импорта. Опять же, это ослабит гривну.

Цены на нефть в течение последних 2-3 месяцев били все новые рекорды. Впервые в истории цена фьючерса на нефть была отрицательной. Из-за коронавируса спрос на нефть упал, а соответственно и цены. Страны-экспортеры нефти договорились о сокращении объемов добычи, но это все равно не стабилизировало рынок окончательно.

Хотя Украина и не экспортирует нефть, для нас это плохо. Из-за низких цен на нефть могут упасть цены на железную руду и зерно, которые мы экспортируем. А это, в свою очередь, снизит поступления в бюджет и ослабит гривну.

Сотрудничество с международными кредиторами

Переговоры с МВФ продолжаются вот уже несколько месяцев. Лишь 13 мая Рада одобрила "антиколомойский" закон, который был главным условием в предоставлении программы. Однако его еще должен подписать президент. Напомним, что ранее Украине планировали предоставить 3-летнюю программу EFF на сумму 8 миллиардов долларов. Теперь обсуждают 18-месячную программу standby на сумму 5 миллиардов долларов.

Если программу таки согласуют, то Украина может рассчитывать и на кредитную поддержку от МВФ, Всемирного банка и других организаций. Это положительно повлияет на стабильность украинской валюты.

Что может сделать Украина, чтобы удержать курс гривны?

Золотовалютные резервы могут сдерживать курс гривны в нестабильные экономические времена. В начале 2020 года золотовалютные резервы Украины были самыми большими за последние 9 лет. Нацбанк отреагировал на опасность для гривны и продал более миллиарда долларов, сообщается на сайте НБУ. Теперь, когда тенденция изменилась и украинцы больше сдают доллар, чем покупают, Нацбанк пополняет резервы.

Поддержка МВФ будет как никогда важна для Украины. Когда наступит финансовый кризис, от Украины могут отвернуться инвесторы. Без поддержки МВФ гривна может обвалиться и в Украине будут проблемы с обслуживанием внешнего долга. Поэтому важно, чтобы Украина таки договорилась о новой программе в ближайшее время.

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Мы входим в кризис в гораздо лучшей форме, чем были в 2008 году и в 2013 году. Но без поддержки МВФ это только купит нам время. Немного времени. А потом будет в разы больнее,

– считает эксперт по экономике Сергей Фурса.