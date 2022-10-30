Фінляндія дозволить НАТО розмістити ядерну зброю на кордоні з Росією, – Newsweek

Якщо протокол про вступ Фінляндія до НАТО ратифікують, країна дозволить Альянсу розмістити ядерну зброю на кордоні з Росією. Жодних обмежень не буде.

ЗМІ повідомили, що це питання обговорювали ще у липні. Тоді міністр оборони та міністр закордонних справ пообіцяли, що "обмежень або національних застережень" не буде.

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Окрім того, немає жодних обмежень щодо розташування баз НАТО на території Фінляндії.

Російські війська передислокували від кордонів з Фінляндією

Наразі протокол про вступ Фінляндія до НАТО не ратифікували лише 2 країни . Шлях Фінляндії до Альянсу на різних етапах викликав у Росії низку істерик. Тим часом у США заявили, що вступ Фінляндії та Швеції до НАТО поставить Росію у важке військове становище . Узбережжя Балтійського моря оточать країни – члени НАТО.

ЗМІ повідомили, що станом на кінець вересня 2022 року Росія передислокувала до 80% військ від кордонів із країнами Балтії та Фінляндією. До 24 лютого саме там була найбільша концентрація російської армії.

Загалом передислокували 30 тисяч російських військових. Усе тому, що на війні в Україні почали закінчуватися усі запаси "гарматного м'яса".

Військових, які мали "захищати" Калінінград, – розбили в Україні

ЗМІ повідомили, що воїни ЗСУ в Україні повністю розбили "елітний" 11 армійський корпус, який мав "захищати" Калінінград. До початку повномасштабної війни в Україні НАТО уважно стежило за тим, як Росія нарощує сили й збільшує загрозу для країн Балтії.

ЗМІ повідомляють, що раніше у Калінінграді були 12 тисяч військових. Вони мали чимало зброї та техніки. Водночас коли загарбників відправили на Харківщину, для 11 армійського корпуса розпочалися чорні дні. Станом на жовтень він фактично розбитий.

Армійський корпус, який готували як загрозу для НАТО, знищили воїни ЗСУ. Окупанти не мають в Україні жодних шансів.

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