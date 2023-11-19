Наплив нелегалів: Фінляндія направила військових до кордону з Росією

Фінляндія посилює ділянку кордону з Росією через нелегалів, які намагаються проникнути в країну. Фінляндія направила військових на допомогу прикордонникам.

Фінляндія на прикордонному пункті Вартіус, що біля кордону з Росією, почала зведення тимчасових огорож у прикордонній зоні. Також прикордонникам допомагають фінські Збройні сили.

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Нелегали намагаються проникнути у Фінляндію проти своєї волі

"У безпосередній близькості від шлагбаумів будуються захисні споруди, тобто тимчасові перепони на державному кордоні. Цей захід щодо забезпечення роботи прикордонного пункту", – розповів начальник прикордонного пункту, Йоуко Кіннунен.

Керівництво фінської прикордонної служби повідомляє, що в суботу притулок запросили 67 осіб.

У Фінляндії розповіли деталі, які вказують на те, що нелегали намагаються проникнути в країну проти своєї волі. Так, фінські прикордонники зазначають, що принаймні деякі з прохачів притулку були "виштовхнуті через кордон" проти їхньої волі.

Начальник прикордонного пункту Кіннунен розповів що, люди, які напередодні перейшли кордон, поводилися агресивно щодо російської прикордонної влади, коли їх "виштовхували від російського прикордонного посту в бік Фінляндії", а потім закрили за ними ворота, тож повернення на російську територію стало неможливим.

Поведінка останньої групи, що складалася з 20 осіб, показала, що вони не хочуть в'їжджати до Фінляндії,

– каже Кіннунен.

За його словами, на кордоні також було чути гнівні вигуки щодо російських прикордонників.

Що відбувається на кордоні Фінляндії та Росії