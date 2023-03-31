Найближчими днями Фінляндія стане членом НАТО, – Столтенберг
Джерело:Оана Лунгеску
Нещодавно Туреччина проголосувала за приєднання Фінляндії до НАТО. Вона стала останньою країною, яка ратифікувала протокол про вступ Фінляндії до Альянсу.
Відтак, найближчими днями Фінляндія офіційно стане 31-м членом НАТО. Про це повідомив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.
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Фінляндія посилить НАТО
Зауважимо, що усі 30 членів НАТО ратифікували протокол про приєднання Фінляндії. До речі, генсек уже привітав фінського президента Саулі Нііністьо з цією історичною подією.
Фінляндія офіційно приєднається до нашого Альянсу найближчими днями. Членство зробить Фінляндію безпечнішою, а НАТО – сильнішим,
– сказав Столтенберг.
Він також додав, що країна забезпечена дуже боєздатними силами, має розширені можливості та сильні демократичні інститути, тому її членство значно підсилить НАТО.
Швецію теж чекають у НАТО
Столтенберг запевнив, що він з нетерпінням чекає можливості якнайшвидше привітати Швецію як повноправного члена сім'ї НАТО.
"Союзники погоджуються, що швидке завершення процесу ратифікації для Швеції буде в інтересах усіх", – сказав Столтенберг.
Нагадаємо, що Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО у травні минулого року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Однак після гучного скандалу у Стокгольмі Туреччина не поспішає погоджувати вступ Швеції до НАТО.
Що відомо про конфлікт між Туреччиною та Швецією
- 21 січня у Стокгольмі відбулися протести проти Туреччини, а також проти вступу Швеції до НАТО. Під час цих заходів лідер данської ультраправої політичної партії "Жорстка лінія" спалив примірник Корану.
- У Стамбулі миттєво відповіли на цей випадок. Під час масової акції під будівлею посольства Швеції спалили у відповідь прапор цієї країни.
- Згодом на цей скандал відповів й президент Туреччини Реджеп Ердоган після засідання Кабінету міністрів. Він у відповідь на спалення Корану заявив, що Швеції не слід очікувати від Туреччини підтримки вступу у НАТО.