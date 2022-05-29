Фінляндія розмістить винищувачі F-35 поблизу Полярного кола

Фінляндія вперше розмістить свої Військово-повітряні сили на Полярному колі. Фінляндські винищувачі F-35 з'являться у районі міста Рованіемі.

Як зауважили у Повітряному командуванні Лапландії, ці літаки вперше розгорнуть саме на цій ділянці.

Важливо До Гельсінкі зайшли чотири військові кораблі країн НАТО

Зауважимо, що винищувачі будуть розміщені на базі ВПС аж у 2026 році.

Літаки F-35 Військово-повітряних сил уперше буде розгорнуто в Лапландії в Рованіемі,

– мовиться у повідомленні.

Росія погрожує Фінляндії

Раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу запевнив, що найближчим часом країна-агресорка сформує нові військові частини на заході країни у відповідь на намір Швеції та Фінляндії вступити до НАТО.

А 28 травня Міністерство оборони Росії повідомило, що фрегат "Адмірал Флоту Радянського Союзу Горшков" виконав "випробувальну стрільбу" ракетою "Циркон" у Баренцовому морі неподалік Фінляндії та Швеції. У Росії заявляють, що ракета успішно вразила морську ціль, яка була розташована за 1000 кілометрів. Також росіяни наголосили, що ракетна стрільба проводилася нібито "в межах випробувань нових видів озброєння".

Фінляндія та Швеція вступлять у НАТО

Уряди Швеції та Фінляндії 18 травня офіційно подали заявку на вступ до НАТО. Вони відмовилися від політики військового нейтралітету на тлі російської агресії проти України.

За прогнозами експертів, ці країни вже влітку 2022 року можуть стати членами Альянсу навіть без плану дій щодо членства в НАТО.

Наразі їх просування до НАТО активно блокує Туреччина, яка називає Швецію і Фінляндію "терористичними гніздами". Також проти вступу Швеції та Фінляндії виступав президент Хорватії Зоран Міланович. Та цю позицію не поділяє хорватський прем'єр-міністр Андрей Пленкович.

Для Росії ймовірне приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО означатиме велику поразку, оскільки кордони Альянсу значно збільшаться. Щобільше, Росія фактично втратить контроль над Балтійським морем. НАТО зможе розмістити свої війська на шведському острові Готланд.

У Росії очікувано розпочала істерика через розширення Альянсу й там навіть погрожували шведам та фінам. Нещодавно російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що Росія до кінця року планує сформувати 12 військових частин та підрозділів у Західному військовому окрузі через буцімто нові загрози біля своїх кордонів.

Вас це може зацікавити – Путін змінив думку щодо вступу Фінляндії в НАТО: дивіться відео