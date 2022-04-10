Фінляндія швидко готова відмовитися від російського газу та нафти

У Фінляндії заявили, що готові в найкоротші терміни відмовитися від природного газу та нафти, які постачає Росія. Однак там розуміють, що наразі не всі країни можуть зробити те саме так швидко.

Про це повідомила очільниця фінська прем'єр-міністерка Санна Марін. За її словами, ситуація для інших членів Європейського Союзу в цьому питанні складніша.

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Ми говоримо про тижні або місяці, а не про роки (для відмови від російських енергоносіїв – 24 канал) для Фінляндії. Необхідно зробити це швидко,

– зазначила очільниця уряду.

"Однак, імовірно, багато країн не можуть відмовитися від російського палива так швидко. Тому ми маємо шукати загальноєвропейські рішення", – вказала вона.

Санна Марін додала, що мовиться не про спільне фінансування, а про те, аби подумати, як допомогти таким країнам як Німеччина знайти альтернативні джерела.

Нагадаємо, прем'єр-міністерка наголосила, що Фінляндія готова до нових санкцій проти Росії.

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