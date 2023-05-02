У Фінляндії під носом у Путіна можуть з'явитися військові бази США: тривають переговори

У Гельсінкі ведуть активні перемовини з Вашингтоном щодо укладення угоди, яка дозволила б американським військовим використовувати фінську землю. Очевидно, з нагоди такої події слід очікувати чергової істерики у Кремлі.

Всього 4 квітня цього року Фінляндія офіційно вступила в НАТО. Однак уже зараз країна докладає чимало зусиль для посилення військового партнерства з членами Альянсу. Зокрема, веде перемовини зі Сполученими Штатами.

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Що відомо

Власне, стосується цей діалог угоди, яка б дозволила США безперешкодно використовувати фінську землю для створення навчальних баз і складів зберігання мастильних матеріалів.

Минулого тижня в Катаянокка (район у Гельсінкі – 24 Канал) відбулися переговори щодо угоди про оборонне співробітництво (DCA) між Фінляндією та США,

– зазначили ЗМІ.

Окрім того, там навели словами президента Саулі Нііністьо, який вважає, що ця угода сприятиме стабільній безпековій ситуації в країні.

Ймовірно, у Гельсінкі остерігаються загроз з боку Кремля, тому і йдуть на такі кроки, які здатні були б захистити регіон від потенційної російської агресії.

Чекаємо на істерику

Згадаємо, що після приєднання Фінляндії до НАТО, у Кремлі почали погрожувати Гельсінкі та розповідати байки про "фінсько-російську дружбу", яка тепер нібито під загрозою.

Тоді з маразматичною заявою, зокрема, виступив глава МЗС ворожої держави Сергій Лавров. Політик запевнив, що у Москві "змушені будуть вжити усіх заходів" у відповідь на цей крок з боку Фінляндії.

Очевидно, і цього разу в Кремлі не зможуть змовчати та змиритися з тим, що Фінляндія є незалежною країною, яка здатна ухвалювати самостійні рішення щодо військових питань. Тому й слід очікувати на істерику з Москви.

Як член програми НАТО "Партнерство заради миру" Фінляндія вже десятки років співпрацює зі Сполученими Штатами в питаннях оборони. Потенційно укладена угода (DCA), вочевидь, ще більше поглибить цю співпрацю.