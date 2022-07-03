У Фінляндії запропонували розмістити базу НАТО на кордоні з Росією

У Фінляндії пропонують розмістити базу НАТО біля кордону з Росією – на території Південної Карелії. Обговорюють ініціативу вже давно.

Це забезпечить безпеку регіону, заявив Кіммо Ярву – мер міста Лаппеєнранта, в якому і пропонують розмістити базу.

До речі Протокол про вступ Швеції та Фінляндії у НАТО підпишуть 5 липня

Розміщення бази – вигідно для Фінляндії

За словами Ярву, тоді почуття впевненості з'явиться в місцевих жителів та підприємців. Зокрема, залучить інвестиції у місто.

Я думав, наприклад, про аеропорт. Це, звичайно, доступно. А яке розміщення сухопутних сил оборони – чи будуть тут якісь зміни, я не можу сказати,

– розповів Ярву.

До речі, обговорення розміщення бази на території міста почалося ще, коли тільки заговорили про вступ Фінляндії до Північноатлантичного альянсу.

Вступ Фінляндії до НАТО: що відомо

До повномасштабного нападу Росії на Україну, Швеція та Фінляндія були позаблоковими державами та зберігали нейтральний статус. Однак після вторгнення обидві країни вирішили приєднатися до Альянсу.

Вступ до НАТО блокувала Туреччина. Все через підтримку скандинавськими державами курдських організацій, які Анкара вважає терористичними. Однак під час саміту НАТО в Мадриді Швеція, Фінляндія та Туреччина підписали компромісну угоду.

Згодом Швецію та Фінляндію офіційно запросили стати членами НАТО. Протокол про вступ підпишуть вже 5 липня.

Детальніше – Туреччина підтримала вступ Фінляндії та Швеції до НАТО: відео