У Фінляндії запропонували розмістити базу НАТО на кордоні з Росією
Джерело:Yle
У Фінляндії пропонують розмістити базу НАТО біля кордону з Росією – на території Південної Карелії. Обговорюють ініціативу вже давно.
Це забезпечить безпеку регіону, заявив Кіммо Ярву – мер міста Лаппеєнранта, в якому і пропонують розмістити базу.
До речі Протокол про вступ Швеції та Фінляндії у НАТО підпишуть 5 липня
Розміщення бази – вигідно для Фінляндії
За словами Ярву, тоді почуття впевненості з'явиться в місцевих жителів та підприємців. Зокрема, залучить інвестиції у місто.
Я думав, наприклад, про аеропорт. Це, звичайно, доступно. А яке розміщення сухопутних сил оборони – чи будуть тут якісь зміни, я не можу сказати,
– розповів Ярву.
До речі, обговорення розміщення бази на території міста почалося ще, коли тільки заговорили про вступ Фінляндії до Північноатлантичного альянсу.
Вступ Фінляндії до НАТО: що відомо
- До повномасштабного нападу Росії на Україну, Швеція та Фінляндія були позаблоковими державами та зберігали нейтральний статус. Однак після вторгнення обидві країни вирішили приєднатися до Альянсу.
- Вступ до НАТО блокувала Туреччина. Все через підтримку скандинавськими державами курдських організацій, які Анкара вважає терористичними. Однак під час саміту НАТО в Мадриді Швеція, Фінляндія та Туреччина підписали компромісну угоду.
- Згодом Швецію та Фінляндію офіційно запросили стати членами НАТО. Протокол про вступ підпишуть вже 5 липня.
Детальніше – Туреччина підтримала вступ Фінляндії та Швеції до НАТО: відео