Всіляке буває: у Фінляндії переплутали температурний рекорд з гарячим повітряним потоком літака
Джерело:Yle
В аеропорту фінського міста Оулу стався "температурний" курйоз. Спершу там зафіксували рекордні +33,1 градуса, а згодом з'ясували, що небачену для регіону спеку переплутали з гарячим повітряним потоком від літака.
Фінляндію також не оминула спека, яка у червні – липні накрила світ. В епіцентрі температурного рекорду опинилася північ країни.
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Спершу на території Оулу зафіксували +33,1 градуса. Однак синоптики встановили, що загалом температура у місті у цей день не перевищувала +30 градусів.
Коли зафіксували рекорд, термометр відреагував не на природне явище, а на гарячий повітряний потік від турбін літака, який злітав.
Водночас надії на температурний рекорд місто ще не втратило. Фахівці прогнозують, що найближчими днями у Фінляндії температура повітря лише зростатиме.
Рекорди спеки у світі: останні новини
- Наприкінці червня 2021 року аномальна спека накрила Канаду. Температура повітря там піднялася до +50 градусів. Люди не витримують таких рекордів спеки. За цей час померли майже 500 людей.
- Окрім того, ООН визнала новий температурний рекорд в Антарктиді. Там зафіксували 18,3 градуса вище нуля. Фахівці стверджують, що новий температурний рекорд відповідає змінам клімату, які наразі фіксують.