У Фінляндії протести можуть зупинити виробництво боєприпасів для ЗСУ: як це вплине на постачання

У Фінляндії профспілки оголосили про намір провести страйк. Він триватиме два дні: 1 та 2 лютого. Через це можуть зупинити виробництво боєприпасів для ЗСУ.

За даними місцевих ЗМІ, дводенний страйк зупинить виробництво боєприпасів. Мовиться про відразу три заводи компанії Nammo – норвезько-фінської компанії, яка спеціалізується саме на виробництві боєприпасів.

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Раймо Хеласмякі – генеральний директор компанії – вже заявив, що ці протести можуть вплинути на постачання озброєння для ЗСУ. Загалом Фінляндія активно допомагає Україні боротися за свою свободу.

У цій світовій ситуації та під час війни в Україні зупиняти виробництво – це погано. На всіх чотирьох заводах замовлення на цей рік заповнені. Це також вплине на постачання боєприпасів в Україну,

– мовиться у повідомленні.

За словами Хеласмякі, найбільше від страйку постраждає виробництво пороху. Завод, який його виготовляє, може зупинитися відразу на чотири дні.

Тим часом у міноборони країни налаштовані оптимістично. Там заявляють, що страйки не вплинуть на постачання зброї в Україну.

Фінляндія активно допомагає Україні боротися за свою свободу. Зокрема, підтримує зброєю. До слова, нещодавно у Гельсінкі відбувся мітинг за повне закриття кордону з Росією.