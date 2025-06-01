ЗСУ стали прикладом для НАТО: в Альянсі на навчаннях відпрацювали бої за Гостомель

У Фінляндії пройшли військові навчання НАТО, під час яких відпрацювали битву за Гостомель. Військові Альянсу змоделювали як захоплення аеродрому, так і його оборону. За приклад у НАТО взяли битву українських захисників у Гостомелі у 2022 році.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Business Insider.

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У НАТО відбулися навчання, де за приклад брали ЗСУ

У Фінляндії відбулися навчання "Жива шабля", під час яких польські повітряно-десантні війська та фінські солдати відпрацювали захист та захоплення аеродрому. Так, десантники "швидко захопили стратегічно розташований аеродром". Головним завданням під час навчань було утримати аеродром та перекинути туди техніку та піхоту.

За приклад військові НАТО взяли битву за Гостомель, яка відбувалася у лютому 2022 року. Саме тоді окупанти планували захопити аеродром, аби наступати на Київ, однак ЗСУ дали відсіч ворогу та не дали втілити загарбницькі плани.

У НАТО наголосили, що проводили цю операцію з урахуванням того, що Росія намагалася це втілити на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Крім того, Фінляндія не має власних десантних сил, тому ці навчання стали важливим досвідом.

У ЗМІ додали, що нині країни НАТО, особливо ті, що межують з Росією, "уважно спостерігають за подіями в Україні та використовують отриманий досвід для власної оборонної підготовки" у випадку загрози з боку Москви.