Проти всієї російської ідеології: у Фінляндії відбувся мітинг за закриття кордону з Росією

У Гельсінкі відбувся мітинг за закриття кордону з Росією. Організували його російськомовні мешканці Фінляндії.

Мітинг пройшов 13 січня біля будівлі парламенту у столиці Фінляндії Гельсінкі. Група росіян та російськомовних людей, які живуть в країні, підтримали дії уряду щодо закриття кордону з Росією.

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"Не лише проти Путіна, а й всієї російської ідеології"

Організувала мітинг група "Ні рашизму у Фінляндії". Мітингувальники наголосили, що закриття кордонів з Росією необхідно, аби Фінляндія залишалася безпечною для всіх громадян. Окрім того, у такий спосіб російськомовне населення Гельсінкі вирішило продемонструвати підтримку дій уряду.

Один з активістів – Ілля Канатуш – розповів, що мітинг організували у відповідь на заклики росіян відкрити кордон. Він наголосив, що всі мають різні погляди на ситуацію, тому уряду потрібно сигналізувати, що є ті, хто не підтримує російську ідеологію й хоче закритих кордонів з агресором.

Я виступаю не лише проти Путіна, а й проти російської ідеології загалом. У мене є родичі в Росії, проте я повністю підтримую закриття кордонів. Мене обурило те, що організатори протестів ігнорують першопричину того, що відбувається, що лежить у діях Росії,

– пояснив Канатуш.



У Фінляндії відбувся мітинг у підтримку закриття кордонів з Росією / Фото Yle

Він також додав, що у Фінляндії реально оцінюють загрозу від Росії, тому кордони мають бути закритими. Окрім того, Канатуш обурений, як російські пропагандисти почали максимально негативно говорити про Фінляндію, заявляючи про "геноцид росіян" й вкидаючи фейки про фінів. Канатуш порівняв це з діями окупантів напередодні повномасштабного вторгнення в Україну.

Тому у Фінляндії припускають, що ситуація може погіршитися.

"Ми хочемо показати, що її дії, можливо, навіть надто м'які. У майбутньому, ймовірно, з боку РФ можливі ще грубіші провокації, і як фінський уряд, так і суспільство мають бути до цього готові", – наголосив активіст.

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