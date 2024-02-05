У Фінляндії оборонна компанія вп'ятеро збільшить виробництво боєприпасів через війну в Україні

У Фінляндії компанія Nammo Lapua планує збільшити виробництво боєприпасів уп'ятеро. Регіональний директор компанії Ілкка Хейкіля заявив, що мовиться про мільйон снарядів на рік.

У інтерв'ю STT посадовець заявив, що компанія планує збільшити виробництво своєї продукції у 2024 році.

Дивіться також Наскільки реальне вторгнення Росії у Європу: в NYT розповіли про настрої

Що відомо про артилерійські снаряди для ЗСУ

Регіональний директор компанії Ілкка Хейккіля розповів журналістам, що компанія Nammo Lapua подала заявку на участь у проєкті Європейського Союзу ASAP (Акт на підтримку виробництва боєприпасів), який передбачає виробництво мільйона снарядів на рік.

Збільшення виробництва на заводі в Састамалі, що випускає оболонки для артилерійських снарядів, пов'язане з війною в Україні, оскільки артилерійські снаряди відіграють ключову роль у фінській допомозі Україні,

– заявили в повідомленні.

Там також пояснили, що проєкт Європейського Союзу Asap зі збільшення виробництва боєприпасів потребуватиме фінансування з боку уряду Фінляндії.

Ба більше, в разі успіху – компанія збудує новий завод з виробництва артилерійських снарядів.

Nammo (Nordic Ammunition Company) – норвезько-фінська компанія, що спеціалізується на виробництві боєприпасів. Акції компанії розділені порівну між Міністерством торгівлі та промисловості Норвегії та фінською оборонною корпорацією Patria.

Дивіться також Україна повідомила, що стикається з "критичною" нестачею артилерійських снарядів, – Bloomberg

Що відомо про боєприпаси для України