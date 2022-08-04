У фінському місті Лаппеенранта, яке обожнюють росіяни, щодня звучатиме гімн України
Джерело:Держприкордонслужба
росіяни полюбляють їздити за покупками у фінське місто Лаппеенранта. Тепер щодня тут лунатиме гімн України.
Так у Фінляндії, яка планує побудувати огорожу на кордоні з росією, вирішили висловити солідарність з українським народом. Гімн України звучатиме у Лаппеенранті щодня о 19:30.
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У Лаппеенранті піднімають український національний стяг
Це фінське місто розташоване всього за 20 кілометрів від кордону ленінградської області. Сюди громадяни держави-агресорки часто їздять на шопінг.
Місцеві жителі хочуть показати підтримку українцям
Мер Лаппеенранти Кіммо Ярви наголосив, що місцеві жителі дуже хочуть продемонструвати свою підтримку і Україні, і всім українцям. Отож, окрім гімну, фіни вирішили підіймати український прапор на флагштоку перед мерією та у порту.
Дивіться на карті, де розташована Лаппеенранта:
Позиція Фінляндії щодо війни в Україні: коротко
- Ще в червні Фінляндія пообіцяла надати оборонну допомогу Україні. Про пакет військової допомоги повідомив Саулі Нііністе.
- Проте жодних деталей щодо наданої допомоги не оприлюднили.
- Також Фінляндія вирішила допомогти у відбудові зруйнованих українських міст.
- У Гельсінкі також мають намір збільшити кількість прикордонників на межі з державою-агресоркою. Фіни хочуть витратитись на більш ефективну огорожу.
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