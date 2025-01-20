Ердоган та Фіцо погодились, що Україні потрібен справедливий мир

Світові лідери знову обговорюють можливість мирних перемовин між Україною та Росією. Цього разу це зробили Реджеп Ердоган та Роберт Фіцо.

Президент та прем'єр-міністр Словаччини зустрілись 20 січня. Про це пише 24 Канал із посиланням на їхню пресконференцію.

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Україні потрібен справедливий мир

Політики погодилися з необхідністю встановити справедливий і міцний мир в Україні. Вони також наголосили, що повномасштабна війна в Україні зачіпає всю Європу. Саме тому необхідно встановити "справедливий та міцний мир в Україні", перш ніж бойові дії посиляться.

Ердоган планує підтримувати контакти з обраним президентом США Дональдом Трампом для обговорення війни в Україні та її закінчення. Він нагадав, що раніше Трамп говорив, що закінчить російсько-українську війну.

За його словами, в Туреччині, готові виконати свою частину роботи для завершення війни.

Фіцо відомий своїми скандальними заявами щодо України. Також він серед тих лідерів ЄС, які не підтримують вступ нашої держави в НАТО.