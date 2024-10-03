Словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо хотів би відновити нормальні відносини з Росією після закінчення розв’язаної нею повномасштабної війни в Україні. Він докладе для цього зусиль.

Про це Фіцо сказав у спілкуванні з журналістами. При цьому він заявив, що хоче підтримувати зв'язок і з Україною.

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У Словаччині сподіваються зберегти відносини із Москвою

Фіцо заявив, що якщо конфлікт в Україні завершиться в період повноважень його уряду, тобто до 2027 року, він докладе всіх зусиль для відновлення економічних та нормальних відносин із Росією.

Європейський Союз потребує Російської Федерації, Російська Федерація потребує Європейського Союзу. Ми будемо дуже піклуватися про дружні відносини з Україною,

– сказав прем’єр Словаччини.

Він також знову заявив, що військового вирішення конфлікту в Україні не існує, і багато політиків, за його словами, вже обговорюють необхідність компромісів з українського питання. Як приклад, він згадав президента Чехії Петра Павела.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що в Україні воюють нібито "нацистські війська". За його словами, з цим "мовчки мириться" весь світ.