Прем'єр-міністр Словаччини, відомий своїми проросійськими поглядами, висловився про війну Росії проти України. Він також зачепив і Володимира Зеленського.

Роберт Фіцо під час свого виступу для консерваторів CPAC 21 лютого почав виправдовувати російську агресію проти України. Про це пише 24 Канал із посиланням на "Європейську правду".

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У Росії є свої причини

Крім цього, він також звинуватив Володимира Зеленського в небажанні "проводити вибори". У своїй промові Фіцо хвалив Трампа, який нібито "повертає мир в Європу". Водночас "ніхто не заперечує, що застосування Росією військової сили в Україні було порушенням міжнародного права".

Однак у Росії були серйозні причини для цього з погляду безпеки, оскільки її тривалий час вводили в оману щодо питання розширення НАТО,

– сказав словацький прем'єр.

На думку Фіцо, "конфлікт" можна було владнати швидше, але абсолютна більшість країн-членів ЄС підтримали ідею, що війна в Україні повинна бути використана для політичного та економічного послаблення Росії.

Він також сипав звинуваченнями Європейського Союзу у тому, що він "підштовхує себе до столу мирних переговорів між США і Росією", але вже три роки "відкрито підтримує війну в Україні".

Він підтримав заяви Трампа щодо Зеленського. Він вважає, що українському президенту потрібна ця війна, адже під час війни неможливі вибори.

Насамкінець, говорячи про Україну, словацький премʼєр визнав, що "мирні переговори" можуть і не призвести до втілення справедливого і сталого миру для України та її територіальної цілісності, проте він вважає, що вони все одно необхідні і якнайшвидше.