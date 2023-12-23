Прокремлівський прем'єр Словаччини зробив декілька чергових заяв на користь Росії. За словами Роберта Фіцо, навіть з грошима та усією західною зброєю Україні нібито не вдасться перемогти Росію на полі бою.

Симпатик Владіміра Путіна стверджує, що скоро Москва почне диктувати умови щодо закінчення війни. Інтерв'ю, де він озвучив такі думки, опублікувало одне з німецьких видань у п'ятницю, 22 грудня.

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Що Фіцо наговорив про Україну

Голова уряду Словаччини не вірить, що військовим шляхом Україна може здобути перемогу – здолати Кремль на полі бою. Також він розкритикував потенційний контрнаступ ЗСУ, заявивши, що нібито наше військо на нього не здатне.

Я не вірю у військове вирішення. Ми повинні визнати, що Україна не має достатньо сил, щоб переломити ситуацію військовим шляхом, і вон не здатна на ніякий контрнаступ. Ми можемо відправити всю зброю світу, всі гроші, але ніколи не переможемо Росію на полі бою.

Як зазначає Фіцо, не називаючи війну війною, саме у 2024 році, усі нібито мали б побачити, що: "Умови врегулювання цього конфлікту почне диктувати Росія".

Словацький прем'єр хоч і визнає, що повномасштабне вторгнення було порушенням міжнародного права з боку Кремля, але він також стверджує, що коли Київ був готовий на мирну угоду з Москвою, усе нібито зіпсував Захід постачанням озброєння.

Ми готові допомагати Україні – маю на увазі цивільну та гуманітарну допомогу, але не військову, тому що наша військова допомога закінчилася,

– додав прем'єр-міністр Словаччини.

Російський слід в Європі