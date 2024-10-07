Пропонує вдарити ракетою по Брюсселю: Фіцо розкритикував заклики дозволити Україні бити по Росії

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо знову зробив скандальну заяву щодо війни. Цього разу він розкритикував євродепутатів, які закликають дати Україні дозвіл бити далекобійною зброєю по Росії.

Натомість він запропонував направити ракету на Брюссель. Про це пише Hlavny Dennik.

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Вдарити Фіцо запропонував "по якомусь фонтану"

Свою цинічну заяву Роберт Фіцо зробив під час виступу з нагоди 80-річчя Карпатсько-Дуклянської операції.

Пропозицію атакувати Брюссель він зробив, щоб там "зрозуміли, про що, власне, йдеться".

Мені шкода, що в Європі з'явилася така збочена мода, коли замість того, щоб зупинити гуркіт гармат, ми чуємо бурхливі оплески, гучні вітання та часто значні матеріальні рішення, які тільки заохочують війну продовжуватися,

– сказав прем'єр Словаччини.

Вдарити Фіцо запропонував "ракетою по якомусь фонтану". А заклики євродепутатів щодо дозволу бити по Росії він порівняв із "легкістю весняного вітерця".

"І раптом ми чуємо, як деякі члени Європарламенту з легкістю весняного вітерця говорять про ракети середньої дальності, про ракети великої дальності. Ну, образно кажучи. Можливо, одна така ракета могла б розбити якийсь фонтан у Брюсселі, щоб вони зрозуміли, про що, власне, йдеться", – висловився Фіцо.