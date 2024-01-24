Не личить члену НАТО: у США жорстко відреагували на скандальні заяви Фіцо про Україну

24 січня прем'єр Словаччини Роберт Фіцо прибув до Ужгорода для переговорів зі Шмигалем. До цього словацький політик видав кілька цинічних висловлювань, зокрема, заявив, що Україна – не суверенна держава і перебуває під владою Сполучених Штатів Америки.

Проросійський політик, який виступає проти військової допомоги нашій країні, знову наговорив маячні, суміжної з кремлівською пропагандою. У США коректно поставили його на місце.

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Не по-натівськи

Так, Фіцо кілька днів поспіль перед зустріччю із прем'єром Денисом Шмигалем і своєю поїздкою до Ужгорода видавав антиукраїнські заяви. Зрештою, в американців увірвався терпець.

США категорично відкинули заяву Фіцо про те, що Україна – підконтрольна їм держава. На ньому наголосило американське посольство у Словаччині. Там нагадали словацькому прем'єру, що його слова та поведінка не личать члену НАТО.

Ба більше, попередили, що зі Словаччиною може статися те саме, що з Україною. Братислава може зазнати російської агресії, і тоді США та інші члени Альянсу теж прийдуть їй на допомогу. США ніколи не змушуватимуть Словаччину здатися, бо Росія "сильна".

Ми сподіваємося, що ніхто не скаже: "Словаччина – це держава під впливом США",

– заявили у посольстві.

Водночас у відомстві привітали зустріч словацького прем'єра з українським. Нагадаємо, що сьогодні за результатами переговорів між главами урядів двох країн Словаччина пообіцяла не блокувати військову допомогу Україні від ЄС у розмірі 50 мільярдів євро.

Нові цинічні заяви Фіцо: що відомо