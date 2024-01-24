Не личить члену НАТО: у США жорстко відреагували на скандальні заяви Фіцо про Україну
Джерело:"Європейська правда"
24 січня прем'єр Словаччини Роберт Фіцо прибув до Ужгорода для переговорів зі Шмигалем. До цього словацький політик видав кілька цинічних висловлювань, зокрема, заявив, що Україна – не суверенна держава і перебуває під владою Сполучених Штатів Америки.
Проросійський політик, який виступає проти військової допомоги нашій країні, знову наговорив маячні, суміжної з кремлівською пропагандою. У США коректно поставили його на місце.
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Не по-натівськи
Так, Фіцо кілька днів поспіль перед зустріччю із прем'єром Денисом Шмигалем і своєю поїздкою до Ужгорода видавав антиукраїнські заяви. Зрештою, в американців увірвався терпець.
США категорично відкинули заяву Фіцо про те, що Україна – підконтрольна їм держава. На ньому наголосило американське посольство у Словаччині. Там нагадали словацькому прем'єру, що його слова та поведінка не личать члену НАТО.
Ба більше, попередили, що зі Словаччиною може статися те саме, що з Україною. Братислава може зазнати російської агресії, і тоді США та інші члени Альянсу теж прийдуть їй на допомогу. США ніколи не змушуватимуть Словаччину здатися, бо Росія "сильна".
Ми сподіваємося, що ніхто не скаже: "Словаччина – це держава під впливом США",
– заявили у посольстві.
Водночас у відомстві привітали зустріч словацького прем'єра з українським. Нагадаємо, що сьогодні за результатами переговорів між главами урядів двох країн Словаччина пообіцяла не блокувати військову допомогу Україні від ЄС у розмірі 50 мільярдів євро.
Нові цинічні заяви Фіцо: що відомо
- Фіцо поставив під сумнів суверенітет України. Він натякнув, що їй доведеться "пожертвувати" частиною своєї території Росії.
- Також під час пресконференції словака спитали, чому він зустрічається зі Шмигалем в Ужгороді, на кордоні, а не в Києві. Адже якби він прибув би до української столиці, то міг побачити війну на власні очі. У відповідь Фіцо роздратовано сказав, що "у Києві немає війни, там буцімто абсолютно нормальне життя".
- Раніше словацький прем'єр заявляв, що нібито, якщо навіть Україні надати усю зброю світу, вона не зможе перемогти Росію.